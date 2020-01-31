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板橋男沒戴口罩笑稱：肺炎出院　店家一通電話醫護「全副武裝」關切

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▲▼有客人在店家內笑稱自己肺炎出院，結果醫護人員全副武裝關切。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲有客人在店家內笑稱自己肺炎出院，結果醫護人員全副武裝關切。（圖／記者陳豐德翻攝，下同）

記者陳豐德、林彥臣／新北報導

受到武漢肺炎也就是「2019新型冠狀病毒」（2019-nCOV）的影響，全台民眾都繃緊神經，一但出門在外高談闊論，提及一些敏感字眼，很可能就會招致「高規格」的關切。在板橋就發生一名男子在咖啡廳內與朋友聊天，開玩笑自己肺炎出院，結果店家一聽到立刻打電話通報，醫護人員立刻「全副武裝」前來關切。

臉書社團「我是板橋人」31日PO出一張照片指出，晚間6時左右，民治街的某間咖啡廳，出現幾名醫護人員穿著全套防護衣關切，這個畫面讓一旁的路人感到相當恐怖。

▲▼有客人在店家內笑稱自己肺炎出院，結果醫護人員全副武裝關切。（圖／記者陳豐德翻攝）

警方指出，事件當事人為姓游，今年40歲，感冒住亞東一個禮拜出院在這間咖啡店和朋友聚會，談話間開玩笑說肺炎沒戴口罩+音量很大，店員民眾嚇到報案，相關人員都全副武裝前往確認，119人員檢查診斷書跟症狀，確認是感冒出院
，警方也確認沒有恐嚇意圖沒有散播假消息，已經放人回家，之後會再去查訪。

▲▼有客人在店家內笑稱自己肺炎出院，結果醫護人員全副武裝關切。（圖／記者陳豐德翻攝）

衛生局及衛福部疾病管制署也積極向民眾宣導，切勿在網路社群、群組散播未經確認的疫情資訊。台中地檢署日前發現王姓男子及宋姓少女，分別在不同的臉書社團上散佈「童綜合有武漢確診已經封院」的假消息，全案經童綜合醫院提告，檢方依誹謗罪及傳染病防治法起訴王男，而宋姓少女則移送少年法庭。

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