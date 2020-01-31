清大實施陸生宿舍隔離！學生一看「學齋位置」傻：出入口？

▲清大擬定隔離宿舍。（資料照／新竹市政府提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

武漢疫情爆發時間接近開學，國立成功大學率先宣布延後2周開學，並集中管理2月9日後入境的陸生。國立清華大學並未發布延後開學的訊息，打算以學生宿舍清齋的10樓、1樓及學齋的1樓作為隔離宿舍，進而引發學生不滿。

清華大學學生會( NTHUSA )在臉書粉專PO文指出，校方打算將清齋10樓的清華會館（59床，男女）、清齋1樓A、B棟（37床，男）及學齋1樓的A、C、D棟（25床，女）等，共計121床作為隔離宿舍，由於雙方開會後疑似傳達有誤，校方仍要求原宿舍之學生搬離，以此做為隔離區。

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清華大學學生會說，住宿組已寄信告知床位有異動的同學，打算以變動最小、空間最為獨立的方式為2月9日回來的陸生規劃宿舍，清齋內需清空的37床以協調20床、學齋內有異動的床數為12人，除在國外的一人未連繫上之外，皆已連繫。

▲有學生認為，隔離宿舍設置在1樓不太好。（圖／翻攝清華大學學生會臉書）



清華大學學生會表示，隔離區的方針皆已教育部的「因應嚴重特殊傳染性肺炎學校對陸生管理計畫工作指引」為主，因政策規定2月9日前陸生不得來台，因此得看2月10日後是否有開放，希望同學不要過度焦慮。

有學生看完留言，「真的很感謝學生會！不然我根本不知道我住的宿舍會成為集中管理區域」、「南大校區被忽略了」、「學生會是否可以建議學校延後兩周開學，避免疫情繼續擴大，謝謝」。

「這樣反而不是更加危險嗎？」有人認為校方設置的地點不妥，因隔離宿舍設置在1樓，是許多學生都會經過的地點，「即使他們是住1樓，大家的進出口都是一樣的，往來都會接觸到他們，這何不是將我們本國的學齋住宿生暴露在危險之下？」

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