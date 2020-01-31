妻子發燒疑似肺炎個案　武漢台商大罵醫生：我都沒症狀，太太怎麼可能有

▲太太發燒疑似肺炎個案，「武漢台商」衝隔離室大罵，醫生委屈PO文。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

武漢肺炎疫情延燒，為避免疫情繼續擴大，政府嚴格執行各項防疫措施，也呼籲民眾做好自主管理。胸腔內科醫師蘇一峰31日在臉書表示，他收到一名武漢台商的太太發燒急診，他檢查後決定通報疑似個案要隔離，結果台商卻衝進隔離室對他大聲咆哮，讓他無奈說「台灣醫護難為。」

台北市立聯合陽明醫院胸腔內科醫師蘇一峰31日在臉書發文，開頭就寫下「台灣醫護難為」表達自己的無奈。他表示，有一名長期在武漢工作的台商，因為出現呼吸道症狀趕緊回國，不久後台商的太太發燒掛急診，經Ｘ光檢查後確認為「肺炎」，他不敢大意「決定通報疑似個案、予以住院隔離」。

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不料該名台商聽到太太要隔離後，疑似面子掛不住、怕被太太責怪，就衝進隔離室對他狂吼，「我都沒症狀了，我太太有可能被感染嗎」、「只要是大陸回來的你們就這樣處理」、「我太太如果只是流感呢」、「為什麼要隔離」等，警衛與旁邊護理師見狀都上前幫忙勸阻，讓他既抱歉又無奈。

蘇一峰最後提到，「那一位先生（台商）最後不掛號走了，請問過感控（感染管制中心），感控表示台商已經超過14天，不用通報」。其他網友看了文章後紛紛表示，「依法行事，叫警察來吧」、「醫師真的辛苦了」、「台商也要被隔離吧，太誇張了」、「真是糟糕的先生，蘇醫師辛苦了。」

▲老婆疑似武漢肺炎個案，台商衝進隔離室對醫生咆哮。（圖／翻攝自蘇一峰醫師臉書）