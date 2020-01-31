獨／直擊新疆街頭「掃雪工比路人多」　返鄉民眾：10天只出門3次

記者曾俊豪／台北—烏魯木齊連線報導

為了防止武漢肺炎（2019新型冠狀病毒，2019-nCOV）疫情在境內持續擴散，大陸官方持續加強居家防疫管控。一名自北京返回新疆探親的民眾向《ETtoday新聞雲》表示，自己22日回到烏魯木齊，迄今10天只敢出門3次。他透露，有朋友從香港回家要帶父母出國，才被當地政府告知得先居家隔離29天，比官方要求的日期還多一倍。

這位民眾向《ETtoday新聞雲》記者透露，回家前已經知道武漢肺炎的疫情，但覺得狀況並不嚴峻，身邊朋友也沒有恐慌的氛圍。不過，23日武漢宣布封城後，隔天在烏魯木齊便能感受到一股山雨欲來的氛圍。

▲當地政府宣導武漢肺炎防疫。（圖／讀者提供）

他以自己居住的社區為例，出入都要人臉識別，而且要測量體溫，管委會強制要求住戶配戴口罩。當地政府也勒令所有公共場所全部關閉，因此自己沒有去超市，幸好過年儲備很多物資，食材算是足夠，「但身邊跟社區的藥店，包含口罩、消炎類藥品都缺貨，網購也沒有辦法買，住家周邊的藥房都被掃空」。

這位民眾還表示，自己有一位在香港工作的朋友，年前回到在伊犁阿勒泰的老家，原本昨天（30日）要帶著父母到香港，沒想到出門前被告知不能離開，要求他們在當地待滿29天才能出門，「規定比一般要求的14天還嚴格」。

他表示，現在烏魯木齊市全城戒備，街道上幾乎都看不到人，和往年情況完全不同。早上出門時，街道上只看得到掃雪的工人，人數比路人還多，顯示大家對疫情的擔憂，「我回家十天，也不太敢出門，迄今只出門三次」。

▲▼防堵武漢肺炎，新疆烏魯木齊街頭空蕩蕩。（圖／讀者提供）