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防疫武漢肺炎不鬆懈　盧秀燕：務必阻絕疫情「滴水不漏」

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▲▼盧秀燕主持武漢肺炎第三次防疫會議。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕主持武漢肺炎第三次防疫會議，要求相關人員不能鬆懈。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市防疫武漢肺炎不遺餘力，全體總動員應變，市長盧秀燕更是親到各地視察。31日再主持防疫會議，與會中央單位與醫師公會代表給予肯定。盧秀燕表示，台中目前沒有社區感染，但絕不能鬆懈，務必要阻絕疫情，做到「滴水不漏」!

台中市政府今日在台灣大道市政大樓，召開嚴重特殊傳染性肺炎第3次防疫會議，市長盧秀燕親自坐鎮主持，市府局處首長、中央及相關醫療單位代表均出席與會。

盧秀燕表示，感謝相關單位、人員犧牲春節假期，持續開會、動員進行防疫工作，市府會繼續努力，全面防範。

▲▼盧秀燕主持武漢肺炎第三次防疫會議。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕在防疫會議中強調，防疫務必要做到滴水不漏。（圖／台中市政府提供）

衛福部疾病管制署中區管制中心主任劉碧隆於會中肯定市府防疫作為，他說，市府持續聯合機關、學校、各單位等，隨著疫情變化，適時機動調整防疫作為，市府在這方面的防疫表現非常好。中區傳染病防治醫療網指揮官黃高彬也高度肯定市府防堵疫情作為。台中市醫師公會則肯定市府迅速上軌道啟動應變，相信一定能有效阻絕疫情。

中市衛生局表示，市府每日安排人員至超商、藥局、藥粧店，實地訪視口罩、乾洗手液等防疫物資販售及庫存情形，各局處也持續總動員落實各項防疫整備，希望全方位阻絕疫情。此外，2020台灣燈會主展區將於2月8日在后里花博園區登場，其中花舞館為這次台灣燈會唯一密閉空間，盧市長會議上也裁示，開園後將請民眾戴上口罩再進入花舞館，以維護大家的衛生安全。

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