武漢肺炎疫情升溫！民眾瘋搶酒精…店家「不賺這種發財錢」霸氣喊：價格不調漲

記者黃彥傑、戴若涵／台北報導

隨著武漢肺炎疫情升溫！全台民眾人人自危，颳起一陣搶購口罩、酒精風潮，許多藥局防疫物資都大缺貨，台北市大同區天水街上一間化工行31日下午也出現購買酒精的長長排隊人龍。

▲▼台北市大同區天水街一間化工行出現排隊購買酒精人龍。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

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一名網友在臉書社團《爆料公社》PO文，「別說口罩缺，連消毒酒精都沒得買，全台北市藥局都缺貨！現在後火車站的化工行前大排長龍！」，引發網友熱議。

《ETtoday東森新聞雲》記者實際走訪位於天水街的該間化工行發現，店家外頭大排長龍，許多民眾等著購買酒精，騎樓下堆滿了白色分裝瓶，只見業者蹲在地上，忙著將藍色大桶子中的酒精分裝，也祭出限購規定，1人僅能購買2桶，現場發放號碼牌，民眾憑牌購買。

▲▼店家現場分裝，並祭出限購規定。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

店家表示，今天詢問購買消毒酒精的人潮眾多，導致商品被搶購一空，只好緊急向廠商叫貨現場分裝，也提到，目前消毒酒精的價格每家不同，消費者買貴1、200元的都有，「但我們不賺這種發財錢，價格不調漲」。

我沒有遲到，是時間遲到了！

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