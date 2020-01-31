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社會 社會焦點 保障人權

嗆比正宮年輕、愛玩　小三脫口金句「愛情這種東西」賠20萬

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記者黃翊婷／綜合報導

台中張姓女子與林姓男子外遇被抓包，面對林妻質問為何會有住處的鑰匙，竟然回嗆「他可能因為新鮮吧」、「可能我還年輕，我覺得我愛玩」、「愛情這種東西」等話。台中簡易庭認為，張女與林男共乘機車會環抱腰部，走路還緊勾手臂，種種行為顯然已經超過一般男女正常交往的範疇，最後判她應賠償20萬元較為適當，全案仍可上訴。

情侶,小鮮肉,交往,牽手,男女朋友。（圖／記者李佳蓉攝）

▲情侶走路大多都會牽手或是勾手。（示意圖／記者李佳蓉攝，與本文當事人無關）

林妻在判決書中提到，自己是在婚後6年多才發現丈夫外遇，兩人當面對質，丈夫坦承有外遇、開房間，沒想到事情才經過一年半，又目擊丈夫和張女共乘機車出門，甚至一起外出去買晚餐，期間不僅做出摟腰的舉動，還緊勾手臂走路，看起來關係相當親密。

接著林妻發現張女持有丈夫租屋處的鑰匙，開口詢問卻收到「我覺得愛情，覺得愛情這種東西」、「妳覺得妳掌握得住你老公，那他就不會在外面怎麼樣了嗎」、「像妳講的，他可能因為新鮮吧，那我可能我還年輕，我覺得我愛玩」等回覆，一氣之下決定提告求償50萬元。

▲▼示意圖,社會,暴力,家暴,成人,性侵,女孩,手,床,絕望,悲,猥褻,傷害,流血,叔叔,私慾,崩潰。（示意圖／123RF）

▲林男坦承外遇張女，兩人也發生過性關係。（示意圖／123RF，與本文當事人無關）

張女辯稱，自己與林男沒有發生性關係，也沒有超過一般朋友的界線，況且機車雙載時，後座者將手放在騎士的腰間屬於正常行為，朋友之間也常有挽手等舉動，怎麼能單憑這些目擊影片就認定他們有不正常關係。

不過，台中簡易庭調閱林妻與丈夫、張女的對質錄音譯文，發現張女被問到「你們兩個為什麼會搞在一起」時，並未否認，加上她明知男方當時已婚，又怎麼會在搭車時摟腰、走路時勾手，一般異性友人之間應該是搭車時握住機車後方扶手，走路也會維持適當的距離並肩行走，可見上述說詞並不足以採信，衡量雙方經濟能力、受侵害程度等因素，最後判她應賠償20萬元較為適當，全案仍可上訴。

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