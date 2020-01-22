婚後分隔兩地…妻驚見床下「小三紅內褲」氣炸！偷吃夫辯：她只是幫忙擦藥

▲女子回家看到雙人床下的東西「不是自己的」，崩潰抓包丈夫偷吃。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／高雄報導

楊姓女子與丈夫王姓男子婚後分隔台中、高雄2地居住，孰料某次返回高雄住家時，她發現雙人床下有女用的「紅色拖鞋、內褲」，王男手機內居然有另名女子的親密合照，當場抓包丈夫外遇，氣得要求2人分別給予100萬元精神賠償金。橋頭地院審理，審酌王男、小三的經濟狀況，判各賠10萬元。全案仍可上訴。



判決指出，2015年11月23日楊女與王男結婚，因為要回鄉協助母親農事，楊女長時間住在台中，每個月都會見面，不料2018年1月3日回高雄時，在雙人床下看到一堆「不是自己的」女用隨身物品，此外收信時查到王男信用卡消費異常，懷疑有鬼便決定私下找尋可疑點，結果她在手機內看到王男與小三的臉貼臉、親嘴合照，還得知2人在公開場合出雙入對，放假出遊更直接爬到床上。

楊女說，因為丈夫的不忠誠，與小三長期的不當交往，認為婚姻已經被破壞，還害她罹患精神疾病，要求2人分別賠償100萬元。王男則強烈否認偷吃辯稱，當時患有帶狀皰疹，只是請小三到家中「幫忙擦藥」，妻子翻到衣物，是不小心遺漏的，強調2人是分房睡，絕對沒有爬到床上這回事，而親密合照只是「角度問題」，根本是妻子誇大事實。

法官勘驗王男與小三的對話紀錄，得知小三曾說「你自己的離婚問題處理成這樣」、「我對你有極大的不安全感，一段感情愛到憔悴就不對了，分手吧！」、「說真的！我一定會想盡辦法離開你」、「我無法接受我的男人處理事情是這麼娘們兒的態度」，認為這些對話雖無法證明通姦，但也已足以認定2人有超越友誼的事實，侵害楊女的配偶權，審酌後分別判處10萬元。全案仍可上訴。

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