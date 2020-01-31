立委當選人前助理又傳「露鳥片」！遭私刑伺候影片外流　新營警回應了

記者林悅／台南報導

台南市1名區域立委當選人前羅姓助理，2019年11月選舉期間，被選舉對手爆料，長期愛傳露鳥照給許多學長、學弟觀賞之性騷擾行為，事後羅男疑因壓力太大主動離職，惟日前傳出他又再度傳「露鳥」影片騷擾他人，引起對方不滿，憤而動用私刑毆打羅男脫褲道歉，台南市新營分局獲報偵辦，雙方互提傷害、妨害自由、性騷擾等告訴，警方依法送辦。

▲羅姓男子被指控長期愛傳露鳥照給許多學長、學弟觀賞之性騷擾行為，被害人紛紛在網路社群投訴抨擊。（圖／讀者提供）

該名曾任台南某區域立委當選人參選期間助理的羅姓男子，2019年11月傳出他在網路傳露鳥照給學長、學弟性騷擾，受到同選區立委候選人公開爆料其「露鳥俠」行為，引起地方震驚。

羅姓助理被該名立委候選人爆料，在大學擔任學生議長時期，就有這種傳露鳥照行為，因羅男心思縝密，犯案後不留痕跡，照片傳出去立馬刪除或回收，當事人多數因驚嚇過度，皆來不及截圖證，反倒讓他有機會喊冤、稱對方抹黑，讓受害人求助無門，身心受創俱疲。

雖然羅男遭競選對手嚴厲抨擊「愛傳露鳥照」行為，但其服務的立委候選人還是很挺他，並為羅男緩頰，稱羅男的工作能力與態度都很不錯，在網路社群經營上也有獨到見解，沒有發現什麼異狀，最近露鳥照事件曝光後，羅男僅坦承幾年前在念書時曾有這種不良行為，但已改過；最後競選總部告誡羅男如此有違社會倫理的行為，必須避免再犯，羅男已當面給予不會再犯的承諾，給他機會不予解僱。但羅男事後疑因壓力太大主動遞出辭呈，離開該立委的競選團隊。

惟日前又傳出羅男故計重施，再傳「露鳥」影片騷擾他人，引起數名涉案人不滿，憤而找出羅男，涉嫌動用私刑，教訓羅男脫褲道歉。台南市警新營分局警方獲報，傳喚涉案人到案說明，並依傷害、妨害自由等罪嫌究辦。而涉案人也反告羅男涉嫌性騷擾罪嫌，警方受理調查後，也依法究辦。

台南市警新營分局指出，近日網路流傳一段影片，內容有1名男子被多位民眾圍毆情事，該分局在接獲相關訊息後，本於防制暴力行為，主動介入了解案情，初步查詢分局未接獲相關報案，經積極調閱資料，在鍥而不捨追查下，順利得知被施暴男子疑似用line傳送不雅照片給友人後，引起該名友人不滿，而夥同其他同伴出手教訓。在查證被害者身分後，已立即通知於1月2日夜間至派出所說明案情製作筆錄完成，全案依法移送台南地檢署偵辦。

台南市警新營分局呼籲， 「鄉民私刑正義絕非正義」，警察保護民眾、譴責及打擊暴力的立場從來如一，請民眾理性、勿用私刑，若因此發生不恰當行為，恐將面臨後續刑責問題，呼籲民眾應理性冷靜以對、勿用私刑。