硬不起來…忍痛讓妻「給友大膽用」！離婚當天2人秒結連理　他揭真相臉慘綠

▲王男與妻子離婚當天，對方立刻與蕭男結婚，他才發現2人早已私通，氣得提告求償。（示意圖／達志影像）

記者陳韻如／新北報導

有性功能障礙的王姓男子同意妻子與蕭姓男子發生關係，還大方地告訴對方，「大膽地用」，但他後來卻發現妻子早就與對方互有來往，氣得對蕭男提告求償。法院審理後，蕭男被依法判刑4個月，得易科罰金12萬元；民事部分則判蕭男須賠償王男30萬元。

判決書指出，王男與妻子2017年9月20日離婚，但沒想到當天，王妻就和蕭男結婚，王男因此發現，原來妻子早與對方偷情許久，2人甚至還在2015年間就曾在樹林河濱公園陸橋下嘿咻，隔年8月8號又相約出遊花蓮，並在民宿發生關係，讓他精神受到極大痛苦，因此決定提告。

然而，法院在審理期間發現，王男曾在2016年10月說過，「我同意我老婆可以跟小強（即蕭男）交往，可以有親密關係」、「最近我發現我性功能有障礙，我願意我老婆與小強進一步交往」，甚至還大方的跟蕭男說，「你就大膽地去做沒關係啦」、「我意思說你就大膽地用啦」。

對此，王男則表示，是因為遭到妻子威脅，還說若不讓她出門，就會丟下小孩離家出走，才出此下策說出這些話。另外，王男還表示，蕭男曾在2017年6月27日寫下保證書，承諾會協助妻子回歸家庭，而當時他就知道蕭男與妻子有通姦行為，也在同年9月請律師提告，但他並不知道2016年和蕭男對話時，妻子早就與他「偷來暗去」。

法院審理後認為，蕭男與王妻在陸橋下以及花蓮民宿發生關係，並沒有經過王男同意，因此將這2次犯行依法合併將蕭男判行4個月徒刑，得易科罰金12萬元；民事部分，法官也認為蕭男確實破壞王男婚姻，因此判蕭男須賠償對方30萬元。

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