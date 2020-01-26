E奶屁蛋妹秀「老公最愛的大咪咪」…向人夫討自慰片　最美正宮崩潰掛身心科

記者羅志華／台北報導

「發現時我真的很慌…」，李小姐與呂姓丈夫結婚近6年，感情相當穩定，不料竟在2019年初二，發現丈夫竟出軌前MP魔幻力量主唱嘎嘎的緋聞女友「屁蛋妹」，之後屁蛋妹不但在網上譏諷李妻外表、年紀，更仗著E奶嗆元配「老公最愛的大咪咪」，讓李妻情緒崩潰，求診身心科才稍微好轉。

▲李妻（左）得知先生外遇後，氣得與蔡女（右）在網路上吵成一團，才發現蔡女就是「MP魔幻力量」前主唱嘎嘎劈腿的受害者之一「屁蛋妹」。（圖／翻攝自屁蛋妹IG）

北院依侵害配偶權，日前判屁蛋妹須賠李妻45萬元，李妻回憶這段風波，感性地說「我知道自己個性強勢，先生平日可能累積不少壓力，才會讓我們出現感情危機，或許我該謝謝屁蛋妹，讓我跟先生有成長的機會」。

李妻回憶，丈夫婚後行程相當單純，每天都會回家，但自從2018年12月接下屁蛋妹店面裝潢工程後，就開始偶爾在外過夜，「那時我們正好在冷戰，但夫妻這麼多年了，相處中有一點不對都很清楚，『女人的直覺是很準的』」，之後又在車上發現屁蛋妹的包裹，且收件人電話填的竟是丈夫的手機，但丈夫當時僅說是幫客戶一點小忙，她也不便多問。

▲李妻與屁蛋妹在網上開戰後，屁蛋妹頻頻在IG、臉書上嘲諷李妻先生出軌一事。（圖／受訪者提供）

直到2019年2月過年時，李妻發現先生的手機一直有來訊，她好奇下開來看，竟發現先生與屁蛋妹的對話，「我們分手吧，你好好陪家人」、「妳每次都這樣講」，李妻心中頓時閃過無數畫面，丈夫先前種種可疑的行徑、相處時的異樣，在這一刻全都連結了起來，她從慌張轉為憤怒，要丈夫給個交代；夫妻倆攤牌後，丈夫向李妻稱「只是些小打小鬧，絕沒有背叛她」，並希望可以給他時間處理。

但呂夫事後仍與屁蛋妹約會，2人好的時候甜言蜜語，「還是愛你」、「看妳穿成那樣，我一定受不了」、「想色誘我」，還要呂男傳自慰影片；壞的時候吵到翻臉「你（呂夫）知道我分手費怎麼算嗎？你X我一次9000，我很客氣只算60天」。

▲除了嘲諷李妻的外表、年紀外，屁蛋妹也不忘「展現優勢」，把呂夫對自己「大咪咪」的喜愛，拿來向李妻示威。（圖／受訪者提供）

另一頭屁蛋妹則在臉書、IG上，向李妻火爆嗆聲，「好悲慘的婚姻，…，不要開自己玩笑了阿姨＃老公最愛的大咪咪」、「如果妳老公真的像妳口中說的這麼愛妳，你們在一起6年，會因為一個出現不到2個月的女生，然後就拚了命的想趕快和妳離婚」，屁蛋妹對李妻一路從外表酸到年紀，更拿呂夫出軌的事狠狠踐踏她的尊嚴，李妻氣得在網路上宣洩，卻被屁蛋妹控為抹黑一狀告上法院，2人在基隆地檢碰面時還打成一團。

▲李妻（黑衣）被屁蛋妹一狀告上法院，２人在基隆地檢扭打成一團，李妻更被按在地上打。（圖／受訪者提供）

呂夫在外與小三糾纏不清，回家又得面對妻子的怒火，早已身心俱疲，李妻更被屁蛋妹攻擊到精神崩潰，得看身心科才能過日子；夫妻倆終於在2019年3月中把話說開，呂夫把2018年12月外遇屁蛋妹，之後到處開房間，甚至還在新店合租「炮房」一事全盤托出，同時奉上與屁蛋妹的對話紀錄，並承諾斷絕與她之間的聯繫；呂夫至此終於回歸家庭，並答應李妻向屁蛋妹提告時，會出庭作證。

▲屁蛋妹抓著他們夫妻倆的感情危機猛打，讓李妻一度情緒崩潰，得求診身心科才能度日。（圖／受訪者提供）

事後李妻向屁蛋妹民事求償60萬，北院審理期間，呂夫證稱2018年12月碰到屁蛋妹時，已明確表示已婚身分，但2人仍陸續在大台北地區旅館、新店租屋處發生性行為；而屁蛋妹則反控遭感情詐騙，稱呂夫隱瞞已婚身分，營造暖男形象追求她，外遇被妻子抓包後，又持續騷擾她。

但李妻拿出多筆對話紀錄，控訴屁蛋妹與丈夫糾纏不清，甚至還出言威脅，並當庭勘驗屁蛋妹與丈夫「喬分手費」的錄音檔，更將屁蛋妹在臉書、IG一連串嗆聲的內容呈給法官；屁蛋妹辯稱李妻變造對話紀錄，又稱是因不滿李妻說她「倒貼呂夫」才會憤怒回嗆。

▲屁蛋妹結束與呂夫的不倫戀後，搭上帥氣的王姓警員，小倆口先前曾因騎著巡邏車在路邊，被民眾拍到引起風波，但2人仍感情甜蜜，還一起出現在法庭。（合成圖／翻攝自臉書社團「爆怨公社」、屁蛋妹IG）

法官依李妻提供的證據，再參酌呂夫證詞，認為屁蛋妹從一開始就知道呂夫已婚，卻仍與他交往並發生性行為，且多次透過臉書等通訊軟體，傳送與呂夫間的對話刺激李妻，害她得去看身心科，已嚴重侵犯李妻的配偶權，判屁蛋妹應賠李妻45萬元。

回顧這段過去，李妻表示，「我們夫妻倆原本好好的，得知丈夫外遇時，我真的很慌，只能透過照顧小孩、專注工作來轉移注意」、「直到現在，我偶爾還是要吃身心科開的藥，尤其想到屁蛋妹跋扈的模樣時，我更是忍不住生氣」、「但我也有該檢討的地方，我的個性一直比較強勢，也許先生跟我相處時，累積了不少壓力，才會在冷戰時，因為碰到漂亮女生就…」、「或許我該感謝屁蛋妹，走過這段，我們夫妻倆的感情更好了」。

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