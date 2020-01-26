　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

E奶屁蛋妹秀「老公最愛的大咪咪」…向人夫討自慰片　最美正宮崩潰掛身心科

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者羅志華／台北報導

「發現時我真的很慌…」，李小姐與呂姓丈夫結婚近6年，感情相當穩定，不料竟在2019年初二，發現丈夫竟出軌前MP魔幻力量主唱嘎嘎的緋聞女友「屁蛋妹」，之後屁蛋妹不但在網上譏諷李妻外表、年紀，更仗著E奶嗆元配「老公最愛的大咪咪」，讓李妻情緒崩潰，求診身心科才稍微好轉。

▲屁蛋妹反擊正宮。（圖／翻攝自屁蛋妹IG）

▲李妻（左）得知先生外遇後，氣得與蔡女（右）在網路上吵成一團，才發現蔡女就是「MP魔幻力量」前主唱嘎嘎劈腿的受害者之一「屁蛋妹」。（圖／翻攝自屁蛋妹IG）

北院依侵害配偶權，日前判屁蛋妹須賠李妻45萬元，李妻回憶這段風波，感性地說「我知道自己個性強勢，先生平日可能累積不少壓力，才會讓我們出現感情危機，或許我該謝謝屁蛋妹，讓我跟先生有成長的機會」。

李妻回憶，丈夫婚後行程相當單純，每天都會回家，但自從2018年12月接下屁蛋妹店面裝潢工程後，就開始偶爾在外過夜，「那時我們正好在冷戰，但夫妻這麼多年了，相處中有一點不對都很清楚，『女人的直覺是很準的』」，之後又在車上發現屁蛋妹的包裹，且收件人電話填的竟是丈夫的手機，但丈夫當時僅說是幫客戶一點小忙，她也不便多問。

▲▼李小姐訪談。（圖／受訪者提供）

▲李妻與屁蛋妹在網上開戰後，屁蛋妹頻頻在IG、臉書上嘲諷李妻先生出軌一事。（圖／受訪者提供）

直到2019年2月過年時，李妻發現先生的手機一直有來訊，她好奇下開來看，竟發現先生與屁蛋妹的對話，「我們分手吧，你好好陪家人」、「妳每次都這樣講」，李妻心中頓時閃過無數畫面，丈夫先前種種可疑的行徑、相處時的異樣，在這一刻全都連結了起來，她從慌張轉為憤怒，要丈夫給個交代；夫妻倆攤牌後，丈夫向李妻稱「只是些小打小鬧，絕沒有背叛她」，並希望可以給他時間處理。

但呂夫事後仍與屁蛋妹約會，2人好的時候甜言蜜語，「還是愛你」、「看妳穿成那樣，我一定受不了」、「想色誘我」，還要呂男傳自慰影片；壞的時候吵到翻臉「你（呂夫）知道我分手費怎麼算嗎？你X我一次9000，我很客氣只算60天」。

▲▼李小姐專訪。（圖／受訪者提供）

▲除了嘲諷李妻的外表、年紀外，屁蛋妹也不忘「展現優勢」，把呂夫對自己「大咪咪」的喜愛，拿來向李妻示威。（圖／受訪者提供）

另一頭屁蛋妹則在臉書、IG上，向李妻火爆嗆聲，「好悲慘的婚姻，…，不要開自己玩笑了阿姨＃老公最愛的大咪咪」、「如果妳老公真的像妳口中說的這麼愛妳，你們在一起6年，會因為一個出現不到2個月的女生，然後就拚了命的想趕快和妳離婚」，屁蛋妹對李妻一路從外表酸到年紀，更拿呂夫出軌的事狠狠踐踏她的尊嚴，李妻氣得在網路上宣洩，卻被屁蛋妹控為抹黑一狀告上法院，2人在基隆地檢碰面時還打成一團。

▲▼李小姐專訪。（圖／受訪者提供）

▲李妻（黑衣）被屁蛋妹一狀告上法院，２人在基隆地檢扭打成一團，李妻更被按在地上打。（圖／受訪者提供）

呂夫在外與小三糾纏不清，回家又得面對妻子的怒火，早已身心俱疲，李妻更被屁蛋妹攻擊到精神崩潰，得看身心科才能過日子；夫妻倆終於在2019年3月中把話說開，呂夫把2018年12月外遇屁蛋妹，之後到處開房間，甚至還在新店合租「炮房」一事全盤托出，同時奉上與屁蛋妹的對話紀錄，並承諾斷絕與她之間的聯繫；呂夫至此終於回歸家庭，並答應李妻向屁蛋妹提告時，會出庭作證。

▲▼李小姐訪談。（圖／受訪者提供）

▲屁蛋妹抓著他們夫妻倆的感情危機猛打，讓李妻一度情緒崩潰，得求診身心科才能度日。（圖／受訪者提供）

事後李妻向屁蛋妹民事求償60萬，北院審理期間，呂夫證稱2018年12月碰到屁蛋妹時，已明確表示已婚身分，但2人仍陸續在大台北地區旅館、新店租屋處發生性行為；而屁蛋妹則反控遭感情詐騙，稱呂夫隱瞞已婚身分，營造暖男形象追求她，外遇被妻子抓包後，又持續騷擾她。

但李妻拿出多筆對話紀錄，控訴屁蛋妹與丈夫糾纏不清，甚至還出言威脅，並當庭勘驗屁蛋妹與丈夫「喬分手費」的錄音檔，更將屁蛋妹在臉書、IG一連串嗆聲的內容呈給法官；屁蛋妹辯稱李妻變造對話紀錄，又稱是因不滿李妻說她「倒貼呂夫」才會憤怒回嗆。

▲▼警察騎車載女友。（合成圖／翻攝自臉書社團「爆怨公社」、屁蛋妹IG）

▲屁蛋妹結束與呂夫的不倫戀後，搭上帥氣的王姓警員，小倆口先前曾因騎著巡邏車在路邊，被民眾拍到引起風波，但2人仍感情甜蜜，還一起出現在法庭。（合成圖／翻攝自臉書社團「爆怨公社」、屁蛋妹IG）

法官依李妻提供的證據，再參酌呂夫證詞，認為屁蛋妹從一開始就知道呂夫已婚，卻仍與他交往並發生性行為，且多次透過臉書等通訊軟體，傳送與呂夫間的對話刺激李妻，害她得去看身心科，已嚴重侵犯李妻的配偶權，判屁蛋妹應賠李妻45萬元。

回顧這段過去，李妻表示，「我們夫妻倆原本好好的，得知丈夫外遇時，我真的很慌，只能透過照顧小孩、專注工作來轉移注意」、「直到現在，我偶爾還是要吃身心科開的藥，尤其想到屁蛋妹跋扈的模樣時，我更是忍不住生氣」、「但我也有該檢討的地方，我的個性一直比較強勢，也許先生跟我相處時，累積了不少壓力，才會在冷戰時，因為碰到漂亮女生就…」、「或許我該感謝屁蛋妹，走過這段，我們夫妻倆的感情更好了」。

生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
快訊／北京9月大女嬰確診武漢肺炎！成全世界最小患者…全市再傳
快訊／最新檢測結果：華南海鮮市場「存在大量新型冠狀病毒」
武漢肺炎傳染力超強？冠狀病毒「3點知識」公開　傳染途徑曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

泡夜店撿屍爛醉妹！保全男扛進飯店侵犯…睡醒「再來1次」　她清醒後崩潰

與小三簽「3點性愛契約」：每月壞壞2次！人夫見她有新歡氣炸…嗆外流鹹濕照

快訊／宜蘭燈會刮強風「燈架倒塌」！祖孫3人遭壓重傷…阿嬤意識模糊

立榮班機降落台南機場　發現越捷延遲起飛　機長緊急拉起重飛

寂寞阿嬤出門散步走失　3警「足感心」輪流爬4層樓背她回家

苦盡甘來！夫妻創業搞手工藝快餓死...作品得獎被博物館相中粉絲暴增

男超商內襲臀…辯護人稱「抄心經懺悔」！她不原諒：給應有的懲罰　下場出爐

香港空姐來台啖美食！差點損失慘重…「尋物達人」一晚替她解憂

女慣竊發大財！2個月內偷遍新北得手6萬　連「豬公」都殺

E奶屁蛋妹秀「老公最愛的大咪咪」…向人夫討自慰片　最美正宮崩潰掛身心科

台灣口罩不捐武漢捐澳洲！　黃智賢痛批泯滅良心的政權

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

有做有保佑！刮刮樂前先繞貓頭 奴才刮中兩千驚呼：真D有效欸！

貪吃柴別人家搶飯「露牙示威」牠淚眼望主人：這不是偶滴嗎

75kg藏獒搖尾巴給「重量級塞奶」姑姑快被撞飛笑喊：好了～停XD

高雄防疫一級開設　韓國瑜緊急結束假期：都留在高雄

新年好討厭...她重複過初一崩潰　醒悟「過年的意義」結局網笑著哭

奴才半夜上廁所被關在房外　探頭驚見阿柴用腳頂惡意擋門

新年跟別人借錢當心衰一年！　盤點大年初一「12禁忌」

泡夜店撿屍爛醉妹！保全男扛進飯店侵犯…睡醒「再來1次」　她清醒後崩潰

與小三簽「3點性愛契約」：每月壞壞2次！人夫見她有新歡氣炸…嗆外流鹹濕照

快訊／宜蘭燈會刮強風「燈架倒塌」！祖孫3人遭壓重傷…阿嬤意識模糊

立榮班機降落台南機場　發現越捷延遲起飛　機長緊急拉起重飛

寂寞阿嬤出門散步走失　3警「足感心」輪流爬4層樓背她回家

苦盡甘來！夫妻創業搞手工藝快餓死...作品得獎被博物館相中粉絲暴增

男超商內襲臀…辯護人稱「抄心經懺悔」！她不原諒：給應有的懲罰　下場出爐

香港空姐來台啖美食！差點損失慘重…「尋物達人」一晚替她解憂

女慣竊發大財！2個月內偷遍新北得手6萬　連「豬公」都殺

E奶屁蛋妹秀「老公最愛的大咪咪」…向人夫討自慰片　最美正宮崩潰掛身心科

91歲最潮阿嬤「林莊月里」　最愛台灣牌ALT，破褲上街超有態度

攝影師費力讓「猴子玩自拍」　照片爆紅卻讓他慘吃官司

忍痛敲斷手指「假碰瓷」！他騙到2萬元卻花4萬治療　網傻眼：真是人才

14歲少女客廳玩手機...突遭狼外公撲倒　憤咬手臂一大口逃命

大馬世界小姐超有愛！自掏腰包買80條「慈善首飾」 分送各國佳麗

過年出遠門必備「暈車藥」　服用時機、禁忌一次搞懂！

天文館、科教館、兒童樂園「縫起來」！走春就來台北科學藝術園區

浴室除臭8要點！　小蘇打+天然芳香劑超省錢

上香拜拜四大禁忌易踩雷！　插歪了拔出來…對神明超不敬

泡夜店撿屍爛醉妹！保全男扛進飯店侵犯…睡醒「再來1次」　她清醒後崩潰

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

社會熱門新聞

立榮班機降落台南機場發生緊急拉飛避險

約定每月2次！人夫見小三有新歡嗆外流

E奶小三嗆「老公最愛的大咪咪」　出庭痛毆正宮

媽媽突然離家...女兒在吃團圓飯前發現她陳屍水溝

櫃姐長濕疹！求助宮廟7年狂噴408萬

扣嫂出聲了！「大老婆的反擊」近況照曝光：紫爆了

女警活捉除夕趴走「小酷斯拉」民眾鼓掌

即／宜蘭燈會燈架倒塌　祖孫遭壓重傷

保全男夜店撿屍！爛醉妹清醒崩潰

老翁倒地虛弱呻吟…看到美女警「秒變Man」：小傷啦

友吃百盤都免錢！爭鮮員工吞24萬下場曝

香港空姐來台啖美食　「憂」一夜後超感動！

Keanna除夕凌晨大出血休克送急診　　

阿嬤散步走失　3警輪流爬4樓背她回家

更多熱門

相關新聞

勾人夫戰2回！小三傳訊誘惑：瑜珈無法取代跟你做

勾人夫戰2回！小三傳訊誘惑：瑜珈無法取代跟你做

顏姓女子勾搭上一名杜姓人夫，2人不但到摩鐵開房間，還拍下性愛影片，顏女甚至不斷傳送調情訊息給對方，「瑜伽可以每天練，可是無法取代做愛」、「佛家要人凡事放下，就是無法放下愛你！」案經杜男妻子發現後提告求償，法官事後判顏女須賠償林妻50萬元。

妻見床下紅內褲抓外遇　夫：她只是幫忙擦藥

妻見床下紅內褲抓外遇　夫：她只是幫忙擦藥

夫臉書留637頁壞壞對話　妻仍慘敗

夫臉書留637頁壞壞對話　妻仍慘敗

同事在找　已婚警偷邀失蹤少女回家

同事在找　已婚警偷邀失蹤少女回家

高二生瘋手遊怒飆父母　確診最新精神疾病

高二生瘋手遊怒飆父母　確診最新精神疾病

關鍵字：

侵害配偶權外遇屁蛋妹身心科

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 武漢肺炎 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／最新檢測：華南海鮮市場存在大量病毒

武漢1400萬人口500萬離開　省長痛心自責

即／北京再傳5例武漢肺炎　9個月女嬰確診

武漢肺炎引恐慌　冠狀病毒3知識公開

即／國內新增第4例武漢肺炎　行程細節曝光

夫拍照炫：妳那麼難追，還不是給我當保姆

「我也很怕死！」武漢返台男回應了

2歲童發燒！一家3口遭機場隔離…竟想爬玻璃窗再逃

即／台中男「武漢返台」到處跑！疫情指揮中心回應了

直播主測2000元刮刮樂中獎率　結局傻眼

武漢返台男台中逛街　家門被撒冥紙

台中男「武漢返台」逛百貨趴趴走　衛生局找到人了！

立榮班機降落台南機場發生緊急拉飛避險

好消息！武漢協和醫院7醫護病毒核酸轉陰性

門前被撒冥紙！台中男「武漢返台」趴趴走引恐慌

更多

最夯影音

更多
台灣口罩不捐武漢捐澳洲！　黃智賢痛批泯滅良心的政權

台灣口罩不捐武漢捐澳洲！　黃智賢痛批泯滅良心的政權
傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

有做有保佑！刮刮樂前先繞貓頭 奴才刮中兩千驚呼：真D有效欸！

有做有保佑！刮刮樂前先繞貓頭 奴才刮中兩千驚呼：真D有效欸！

貪吃柴別人家搶飯「露牙示威」牠淚眼望主人：這不是偶滴嗎

貪吃柴別人家搶飯「露牙示威」牠淚眼望主人：這不是偶滴嗎

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面