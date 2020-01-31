疑空姐女友勾搭已婚機長致分手　竟嗆散佈3000張不雅照

▲電信主管不滿空姐女友分手，嗆聲公開3000張不雅照。此為示意圖。（圖／pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

在電信公司任職的林姓男子，2017年間與李姓空姐女友分手時，質疑女友劈腿勾搭已婚機長，因此多次傳訊息給李女，恐嚇要公開、散佈與她的3000張不雅照片；又在臉書上PO文，散佈李女睡姿與著制服的照片，質疑李女劈腿。女方提告，林男一審遭判1年2月，高院31日二審改將他判刑2個有期徒刑5月。可上訴。

判決指出，已婚的林姓男子在民營電信公司擔任主管，月薪高達15萬元。但他2016年5月間與李姓空姐交往，2人在隔年4月間就鬧翻，林男質疑李女劈腿，李女也不滿提出分手。但這才是李女惡夢的開始。

林男多次以通訊軟體傳送簡訊給李女，包含他在房間與車上偷拍李女睡姿的4張照片。之後更嗆「剛剛算過了，飯店、溫泉、你家、我家、車上應該有3000多張一張光碟」、「看起來你應該藏了好幾個前男友在手上，甚至上臉書上。我沒想毀滅他們，你這麼說我倒是很想毀滅你，你要小心接招，我會讓你的親朋好友好好的了解你表裡不一的形象」、「看看你覺得哪幾張特優，我可以寄到你家，你老家，你朋友，樓下警衛應該也很愛吧！」

李女不堪其擾，封鎖林男，林男更加憤怒，在自己的臉書上PO文，公然以「原來早就腳踏兩條船」為標題、張貼照片，指摘李女「腳踏兩條船」、「介入他人婚姻關係」，並於留言處接續回應：「你怎知道沒有呢（指勾搭機長）」、「這是空服員的福利」、「打打嘴砲都比亂打砲來的有格調」、「小三人緣蠻好的」。李女不滿，提出告訴，林男遭提起公訴。

法院審理時，林男辯稱偷拍的照片李女早已看過，不是偷拍，另外這是2人吵架的氣話，並無誹謗的故意。一審法院不採信，依照竊錄非公開活動、恐嚇危害安全、誹謗等罪，判刑1年2月，得易科罰金42萬元。案經上訴，高等法院31日二審宣判，改判林男竊錄部分無罪，恐嚇、誹謗罪部分各判5月徒刑。可上訴。