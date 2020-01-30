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社會 社會焦點 保障人權

醫生夫外遇兩次生女　陸妻受夠「同住公婆、5小姑」求償460萬

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記者黃翊婷／綜合報導

大陸籍女子小愛（化名）不滿丈夫阿順（化名）外遇，還和小三生下一名女兒，加上夫家人對自己的態度一直都很不好，甚至多次試圖將她趕走，這才決定提告求償100萬元和360萬元的扶養費。不過，台北地院法官調查後發現，兩人的兒子是由男方母親、妹妹協助扶養，阿順並非全然放任不顧，最後判他應賠償妻子70萬元，全案仍可上訴。

▲▼示意圖,夫妻吵架,成人,憤怒,爭論,男人,爭吵,問題,關係,女（圖／123RF）

▲小愛指控丈夫外遇。（示意圖／123RF，與本文當事人無關，下同）

小愛在判決書中提到，兩人是在1998年3月間結婚，丈夫是一名醫師，婚後留在大陸執業，她則帶著兩名兒子來台與公婆、5位小姑同住，但夫家人長期以來對自己的態度很差，近來甚至發生多次衝突並試圖趕人，加上丈夫無故提出刑事告訴，指責她侵占位於大陸的不動產，後來又發現有私生女，這才氣到決定提告求償100萬元。

小愛接著表示，因為自己已經50多歲了，沒有謀生能力，屬於應該受扶養之人，丈夫多年來不曾負擔她與孩子們的家庭生活費、扶養費，因此還要加碼告討代墊的360萬元扶養費及家庭生活費。

不過，阿順出庭答辯，兩人是奉子成婚，2001年第一次外遇的對象是妻子的朋友，第二次則是和其他女子並生下一名女兒，「我有如實告知，但遭拒絕，況且她的請求權早就超過時效」、「我們已經有十多年沒有往來，她不願離婚是因為貪圖家產，孩子們都是爸媽和妹妹們幫忙扶養，她並沒有代墊費用」、「她有勞動能力，吃住都在我家，卻沒有分擔水電費用，還侵占兩人的共同財產獲利，那我是不是也可以反過來求償」。

▲▼示意圖,社會,害怕,小孩,女孩,哭,虐童,暴力,家暴。（圖／123RF）

▲小愛並不知道兒子的手機號碼和就讀科系。

台北地院法官調查，兩人的兒子的確是住在男方家中，並由奶奶代為行使監護權，學費是由出租房屋的收益支應，生活費則是奶奶和姑姑們協助支出，假如小愛長期照顧孩子們，不可能不知道大兒子的手機號碼、小兒子就讀的科系，顯然母子之間互動並不緊密，無理由請求返還代墊費用。

至於外遇方面，法官認為，阿順坦承與第三人育有一女，而且已經認領，這部分有戶籍謄本可以證明，只是他聲稱小愛早就知道外遇生女一事，但並未舉證證實已經知悉超過2年，衡量雙方收入、財產狀況、侵害權力程度等因素，最後判他應賠償妻子70萬元較為適當，其餘駁回，全案仍可上訴。

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