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偷懶警被巡官抓包掰「我去開罰單」　法官靠Google地圖打臉

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記者黃翊婷／新北報導

新北市海山警分局前警員阿志（化名）2018年12月間被督察組抓包擅離職守，為求從輕處理，竟然在事發隔日趁著執行巡邏勤務時，開單不實填寫，最後反而害自己吃上官司。新北地院法官找來兩名被取締的貨車司機，再透過Google地圖比對，最後認定阿志觸犯行使公務員登載不實文書罪，判處1年6月有期徒刑，全案仍可上訴。

判決書中提到，阿志2018年12月5日中午12時至下午2時執行防制車手守望勤務，沒想到督察組巡官當天下午1時25分前往督導，卻找不到人，因此認定他擅離職守，回到海山警分局後隨即向督察組組長報告並撰寫督導報告，建議給予申誡處分。

警察摸魚被抓包，「補開罰單」反挨告。（圖／翻攝自Google地圖）

▲事發路口。（圖／翻攝自Google地圖）

阿志聽聞消息，為了請求督察組從輕處理，同年同月6日上午10時許趁著執行取締違規勤務期間，在新北市板橋區民生路3段與溪頭街口取締兩輛一前一後臨停的大貨車，並以車牌髒汙為由開單告發，接著在罰單的違規時間及違規地點欄位填寫錯誤資訊，最後回到警局，向巡官聲稱自己當天不在崗位上，是因為前往板橋區民生路與文化路口取締違規，還出示手機拍攝的罰單照片，博取信任。

但紙終究是包不住火，阿志挨告偽造文書罪後，坦言2018年12月6日的確有取締兩輛大貨車，但並沒有任何登載不實公文書的行為，「牌號汙穢的違規行為必須是行駛於道路上，我去取締時，他們的車輛是停在民生路上面，所以我有問他們是從哪裡開過來的、有行經什麼路，我是依照他們陳述的路線來填寫違規地點」、「因為沒有確定的事項，我寫的範圍會大一點，只要駕駛人有行駛在道路上就算，時間我確實是寫錯了，那是誤植」。

▲▼海山分局。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲海山警分局爆出警員摸魚被抓包，還「補開罰單」規避的事件。（圖／記者陳雕文翻攝）

不過，兩名司機接受警詢時證稱，事發當天是沿著環河西路到民生路右轉後停在路邊，因為公司是在桃園，工地則是在板橋，所以近期都在這兩地之間往返，「我們通常是沿民生路行駛至民生路與長江路口，再左轉長江路往宏國路。」

新北地院法官檢視Google地圖列印畫面，發現按照司機所說的路線，並不會行經罰單上登載的文化路或漢生東路等路段，難以採信阿志在違規地點欄位填寫的內容，最後依行使公務員登載不實文書罪，判他1年6月有期徒刑，全案仍可上訴。

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