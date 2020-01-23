勾人夫戰2回！辣小三再傳訊誘惑：瑜珈都無法取代跟你做　正宮抓包交疊照崩潰

▲顏姓女子勾搭人夫，到摩鐵開完房間後，還不斷傳調情簡訊，被正宮抓包提告。（示意圖／CFP）

記者陳韻如／台北報導

顏姓女子勾搭上一名杜姓人夫，2人不但到摩鐵開房間，還拍下性愛影片，顏女甚至不斷傳送調情訊息給對方，「瑜伽可以每天練，可是無法取代做愛」、「佛家要人凡事放下，就是無法放下愛你！」案經杜男妻子發現後提告求償，法官事後判顏女須賠償林妻50萬元。

根據判決，杜妻提告主張，她與怒男結婚多年，而顏女明知杜男是有婦之夫，卻仍大膽與他偷情，還傳送調情訊息稱「瑜伽可以每天練，可是無法取代做愛」、「佛家要人凡事放下，就是無法放下愛你！」、「想念你的愛撫」、「任何享受莫過於和你親親愛愛」等。

直到杜妻發現丈夫行為有異，進而追查後，竟赫見2人姦情，讓她罹患混合焦慮及憂鬱情緒的適應障礙症，因此對顏女提告求償。

顏女到庭後坦承與杜男發生過2次關係，法官認為，她明知對方是有婦之夫，還執意介入對方婚姻，嚴重侵害杜妻幸福美滿的生活，因此判她須賠償杜妻50萬元。全案可上訴。

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