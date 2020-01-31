韓國瑜罷免案有解？　吳子嘉建議：選黨主席帶領國民黨作戰

▲韓國瑜。（資料照／記者吳奕靖攝）

記者張乃文／綜合報導

高雄市長韓國瑜罷免案第二階連署已經正式起跑，資深媒體人吳子嘉表示，他年前碰到民進黨高層有談到一些高雄地方大老說，「百分之三百可以罷免成功」。不過吳子嘉認為，若韓國瑜去選黨主席，領導國民黨作戰，把這場罷免案變成藍綠戰役，一旦成功，韓國瑜連任也有望。

吳子嘉30日在《關鍵時刻》上談到有關韓國瑜罷免案，他說，從連署第一天的人數就可以知道高雄市民對韓國瑜的憤怒程度可見一斑，不過這也僅是第一天，要持續維持這個連署速度才能達標。吳子嘉更透露，自己在過年前碰到一位民進黨高層，與他交流了高雄當地的情況，地方大老等人私下表示，這場罷免「百分之三百」可以成功。

主持人劉寶傑問到，罷免不會因為過年或武漢肺炎而冷下來嗎？吳子嘉解釋，韓國瑜自己對罷免案做過「罷免是一個政治動作」的經典定義，與過年或疫情無關，吳子嘉也提到國民黨對罷免案的態度，他直指，所有主張要選黨主席的人，不管是國民黨前副主席郝龍斌或立委江啟臣等，都有一項政見是「要保護韓國瑜不要被罷免」。

不過吳子嘉說，以他對韓國瑜的了解，韓很瞧不起這些國民黨建制派，只是朝九晚五乖乖牌的上班方式也無法改變結果。因此吳子嘉也透過中間友人向韓國瑜建議，「以戰逼和」，因為前新北市長朱立倫不參選，以韓國瑜的聲勢，只要登記就當選，並領導國民黨作戰，把高雄罷免案變成藍綠衝突的一場戰役，若成功的話除了獲得勝利，連任也有望。

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