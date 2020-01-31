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罷韓連署若過30萬份　趙少康：韓每天5點起來幹到晚上12點！市民不是瞎子會看到

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▲▼「台灣安全 人民有錢 凱道勝利晚會」,趙少康。（圖／記者李毓康攝）

▲趙少康認為，如果韓國瑜最後還是被罷免，反正戰士戰死疆場。圖為他在選前現身凱道力挺韓。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄罷韓第二階連署正式起跑，對此，資深媒體人趙少康認為，就算連署過了30萬份，高雄市長韓國瑜也要繼續當市長，看能不能把未來6個月當成2、3年在做，「如果一早5、6點就起來，幹到晚上11、12點…市民不是瞎子，市民會看到的！」他也認為，「57萬就可以罷免掉，這是什麼數字啊？這數字很奇怪的！」

趙少康在30日的《少康戰情室》政論節目說，從罷免開始到投票結束大概有6、7個月時間，也就是說屆時韓國瑜差不多做市長將近2年、近一半的任期。

趙少康表示，「這時候把他的市政端出來給大家看嘛，我告訴你我這一年半做了多少的事情，來比較一下我現在跟前任來講，我做得到底夠不夠，我跟其他市長比起來，我做得夠不夠，讓市民來評斷。」

▼韓國瑜面臨被罷免的危機。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼韓國瑜。（圖／記者吳奕靖攝）

趙少康指出，因韓國瑜請假了三個月，那剩下6、7個月好好衝刺，而且充分授權三個副市長，台灣沒有其他一個縣市的副市長，像高雄這三個副市長這麼有經驗、這麼有能力的，讓他們全力去發揮。

趙少康說，看韓國瑜能不能把未來6個月當成2、3年在做。他雙手握拳說，「如果你真的夙夜匪懈，一早5、6點就起來，幹到晚上11、12點，每天這樣做、每天這樣做。市民不是瞎子，市民會看到的。如果最後還是被罷免，反正戰士戰死疆場，最後一刻我流到最後一滴血嘛，我流給你看到底怎麼樣嘛。」

趙少康認為，現在《選罷法》超過4分之1市民投票就可以罷免，「這完全完全不合理」，韓選市長有89萬人投給他，這次選總統還有60萬高雄市民支持他，「57萬就可以罷免掉，這是什麼數字啊？這數字很奇怪的，不可以這樣子！我罷免的數字要比你當選的多才可以嘛，我罷免數字還沒有你當選數字多，那憑什麼？」

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