罷韓連署「2天突破6萬份」！尹立收到「詭異3詛咒」嘆：寄信人受特定陣營餵養

地方中心／高雄報導

Wecare高雄發起人尹立，因發起罷免韓國瑜連署一事，遭到部分網友謾罵，甚至還有人寄恐嚇、詛咒信件給他。另外，針對罷免進度，尹立也提到，「首日已收到超過3萬份連署書；昨日光復高雄總部也回收超過1萬份，再加上其他連署站，總體應已達6、7萬份。」

▲尹立收到詭異符咒。（圖／記者吳奕靖翻攝）

對於收到恐嚇信件一事，尹立表示，「罷免案推動至今，已收到10多封恐嚇與詛咒等不堪內容的信件。罷免是憲法賦予的公民權，希望大家能夠遵守民主機制。寄送這些信件的民眾受到特定媒體與陣營餵養不實資訊，除造成社會對立，也感到可惜。無論是對罷免活動或對於個人的抹黑，都並非良好社會示範，呼籲社會大眾秉持愛與包容、尊重多元意見，避免抹黑、造謠、謾罵、詛咒等行為。」

對於罷免連署進度，尹立表示，「目前總體應該已經抵達6、7萬份，而接下來即將進入周末，預期會再有一波踴躍的連署熱潮。」另外，尹立也提到，「韓國瑜已讓高雄市政發展退後，更讓高雄市公務人員顏面無光，呼籲軍公教人員共同站出來，一起參與罷免連署。」

此外，尹立也表示，「表格為中選會提供，但審查單位為高雄市選委會，為避免遭到刻意刁難與剔除，呼籲民眾前往連署時，務必攜帶身分證，依照戶籍地址資料完整填寫。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！