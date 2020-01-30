揪家人裝憂鬱詐保　婦下跪撞牆秘訣關鍵3個字…女兒怨：把我當搖錢樹

▲張姓婦人指導親戚看精神科要說「想自殺」，就可以住院詐領保險金。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署30日起訴張姓婦人1家8人裝憂鬱詐保案，發現主嫌張婦不但自己從東台灣往北，住遍各大醫院，為了撈更多錢，指導親人就醫時「要裝成很頹廢」，要說「想自殺」，張婦女兒詐得逾1249萬元，但不滿按月給母親5萬元，抱怨「把我當搖錢樹」；張婦丈夫車禍重傷也要裝精神病住院，理賠金都由張婦收走，每月只給丈夫2、3千元。

起訴指出，張婦因為長期無業，缺錢花用，在2008年10月間，首度到花蓮慈濟醫院精神科看診，主訴自己有憂鬱、焦慮、失眠等狀況，且有自殺念頭，醫師擔心發生危險，當天就安排張婦住院。

▲張婦首次住院18天，有12天跑出去和親友喝酒慶生，還吃麥當勞、洗頭髮。（示意圖／pixabay）

但是張婦從住院第2天起，幾乎每天都有親人來幫忙向醫院請假，讓張婦去外面吃麥當勞、洗頭髮，幫母親慶生、喝酒、唱卡拉OK，晚上再回病房睡覺，張婦吃喝玩樂18天後，拿著診斷書和住院證明，申請保險理賠詐得7萬6219元。

此後，張婦開始食髓知味，利用精神疾病沒有客觀儀器可檢測、鑑定，幾乎要靠病人主訴的特性，誇大自己的病症，先後「入住」榮總鳳林分院、國軍花蓮總醫院、門諾醫院、衛福部花蓮醫院、台北榮總、陽明醫院，有醫師覺得張婦可以出院了，張婦還使出下跪、撞牆自殘手段拖延出院。

▲張婦要女兒也加入裝病詐保，所得理賠每月付5萬元給她。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

總計張婦共詐保540萬元，健保為此支付了張婦的住院、醫療費192萬多元，但張婦還嫌自己這些保單理賠金額太低，把歪腦筋動到還在念高中的18歲女兒身上。

可是精神病房分成有門禁、限制使用手機的急性病房，以及只需白天到醫院上課、接受諮商或參加團康的日間病房，張婦的女兒受不了被管制的生活，每天要求轉到日間病房，2018年縣市長大選期間，還要求醫生，等選舉投票完再安排住院日期。

張婦的女兒2013年從高中輟學後，到2018年間，靠裝病住院賺了近1243萬元，健保補助她的住院費93萬多元，還不滿每個月要給母親5萬元，認為母親需索無度，傳LINE罵張婦「你不要再把我當成搖錢樹賺錢工具，該給你的我會給你」。

▲張婦的丈夫車禍重傷也要住進精神科病房。（示意圖／pakutaso）

張婦的丈夫陳姓男子在2016年間，騎車被撞到多處骨折、頭部外傷、蜘蛛膜下出血等重傷，仍不忘跟醫師說自己有憂鬱症，住進精神科急性病房，直到有人寄了匿名檢舉信，附上陳男不需拐杖行走的日常生活光碟影片，才被醫師請出院；陳男共詐得436萬多元，但錢都直接進入張婦戶頭，陳男每月只拿到2、3千元零花，還說「夠用了」。

另一個被張婦當搖錢樹的，是陳姓小姑，2人簽了1份「承保保險保密協議書」，由張婦挑選住院日額較高的保單，詐得的理賠金都直接進入張婦掌控的帳戶內，小姑創下1個月就能撈50萬元的紀錄，也只能拿到3分之1到2分之1，後來2人鬧翻，小姑付不出年繳10多萬的保費，才把保單解約，但保險公司已被騙走近300萬元。

▲1家8人裝病詐保，只有小姑坦承犯行。（圖／pakutaso）

而張婦也同步指導二姊、二姊夫、三姊、三姊夫看診技巧，「要裝成精神很頹廢、長期失業、晚上失眠睡不著，並且時常有自殺念頭，經過幾次門診後，醫生就會同意住院」，總計這1家8人共住過11間醫院，向8間保險公司詐保5570萬元，騙得全民健保補助住院醫療費938萬多元；其中僅張婦的小姑認罪，被檢察官請求緩刑；二姊、二姊夫不認罪，但兒子幫忙返還了詐得的1300萬元保險理賠。

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