　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

揪家人裝憂鬱詐保　婦下跪撞牆秘訣關鍵3個字…女兒怨：把我當搖錢樹

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 憂鬱症（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲張姓婦人指導親戚看精神科要說「想自殺」，就可以住院詐領保險金。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署30日起訴張姓婦人1家8人裝憂鬱詐保案，發現主嫌張婦不但自己從東台灣往北，住遍各大醫院，為了撈更多錢，指導親人就醫時「要裝成很頹廢」，要說「想自殺」，張婦女兒詐得逾1249萬元，但不滿按月給母親5萬元，抱怨「把我當搖錢樹」；張婦丈夫車禍重傷也要裝精神病住院，理賠金都由張婦收走，每月只給丈夫2、3千元。

起訴指出，張婦因為長期無業，缺錢花用，在2008年10月間，首度到花蓮慈濟醫院精神科看診，主訴自己有憂鬱、焦慮、失眠等狀況，且有自殺念頭，醫師擔心發生危險，當天就安排張婦住院。

▲▼應酬，唱歌，喝酒。（圖／pixabay）

▲張婦首次住院18天，有12天跑出去和親友喝酒慶生，還吃麥當勞、洗頭髮。（示意圖／pixabay）

但是張婦從住院第2天起，幾乎每天都有親人來幫忙向醫院請假，讓張婦去外面吃麥當勞、洗頭髮，幫母親慶生、喝酒、唱卡拉OK，晚上再回病房睡覺，張婦吃喝玩樂18天後，拿著診斷書和住院證明，申請保險理賠詐得7萬6219元。

此後，張婦開始食髓知味，利用精神疾病沒有客觀儀器可檢測、鑑定，幾乎要靠病人主訴的特性，誇大自己的病症，先後「入住」榮總鳳林分院、國軍花蓮總醫院、門諾醫院、衛福部花蓮醫院、台北榮總、陽明醫院，有醫師覺得張婦可以出院了，張婦還使出下跪、撞牆自殘手段拖延出院。

▲▼ 憂鬱症誤會。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲張婦要女兒也加入裝病詐保，所得理賠每月付5萬元給她。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

總計張婦共詐保540萬元，健保為此支付了張婦的住院、醫療費192萬多元，但張婦還嫌自己這些保單理賠金額太低，把歪腦筋動到還在念高中的18歲女兒身上。

可是精神病房分成有門禁、限制使用手機的急性病房，以及只需白天到醫院上課、接受諮商或參加團康的日間病房，張婦的女兒受不了被管制的生活，每天要求轉到日間病房，2018年縣市長大選期間，還要求醫生，等選舉投票完再安排住院日期。

張婦的女兒2013年從高中輟學後，到2018年間，靠裝病住院賺了近1243萬元，健保補助她的住院費93萬多元，還不滿每個月要給母親5萬元，認為母親需索無度，傳LINE罵張婦「你不要再把我當成搖錢樹賺錢工具，該給你的我會給你」。

▲生病，受傷，意外，住院，車禍，骨折，體檢，健康。（圖／pakutaso）

▲張婦的丈夫車禍重傷也要住進精神科病房。（示意圖／pakutaso）

張婦的丈夫陳姓男子在2016年間，騎車被撞到多處骨折、頭部外傷、蜘蛛膜下出血等重傷，仍不忘跟醫師說自己有憂鬱症，住進精神科急性病房，直到有人寄了匿名檢舉信，附上陳男不需拐杖行走的日常生活光碟影片，才被醫師請出院；陳男共詐得436萬多元，但錢都直接進入張婦戶頭，陳男每月只拿到2、3千元零花，還說「夠用了」。

另一個被張婦當搖錢樹的，是陳姓小姑，2人簽了1份「承保保險保密協議書」，由張婦挑選住院日額較高的保單，詐得的理賠金都直接進入張婦掌控的帳戶內，小姑創下1個月就能撈50萬元的紀錄，也只能拿到3分之1到2分之1，後來2人鬧翻，小姑付不出年繳10多萬的保費，才把保單解約，但保險公司已被騙走近300萬元。

▲生病，受傷，意外，住院，車禍，骨折，體檢，健康。（圖／pakutaso）

▲1家8人裝病詐保，只有小姑坦承犯行。（圖／pakutaso）

而張婦也同步指導二姊、二姊夫、三姊、三姊夫看診技巧，「要裝成精神很頹廢、長期失業、晚上失眠睡不著，並且時常有自殺念頭，經過幾次門診後，醫生就會同意住院」，總計這1家8人共住過11間醫院，向8間保險公司詐保5570萬元，騙得全民健保補助住院醫療費938萬多元；其中僅張婦的小姑認罪，被檢察官請求緩刑；二姊、二姊夫不認罪，但兒子幫忙返還了詐得的1300萬元保險理賠。

療癒！紓壓！心訣大公開

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

【其他新聞】

台灣首例！1家8人「裝憂鬱詐保10年」狂撈6000萬元

ET快訊
武漢肺炎輕症難區分！超像「流感+感冒」　判定關鍵出爐
快訊／忠孝東路驚傳男子上吊輕生亡　警調監視器封鎖現場！
12縣市「急凍6°C↓」再冷2天　下波變天有機會下雪
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

光頭阿伯想抽菸「身上沒錢」　毆打超商店員搶走…3包進口菸

好深怨恨！6年前她遭詐10萬元　男上門買彩券「一眼就認出」

嚴防囤積哄抬醫療用品、散播不實疫情訊息　南檢專責小組查辦

快訊／忠孝東路驚傳男子上吊輕生亡　警調監視器封鎖現場！

南投酒駕男撞車後逃逸…相隔不到2公里又撞3車！未繫安全帶送醫不治

聲稱與孫安佐約炮又墮胎…網紅米砂公開前男友私密訊息　被判拘役還要賠錢

女童：她有打我肚子，很痛…母控幼兒園「人間煉獄」證據不足　這下慘了

新莊男排隊搶購口罩　不滿被拍攝暴怒推倒記者！挨告4罪遭函送

全台首例！打卡武漢「帶點好料回台」　桃園警亂傳疫情...檢開工秒起訴

嘉義虐童父抓到了　受暴母子被軟禁住家2樓！發臉書求救

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

解釋武漢肺炎「高溫殺菌」迷思！　醫師：56度30分鐘可殺新冠狀病毒

賴床小刺蝟露「無毛粉紅臀」　主人伸手一戳秒變愛玉籽！

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

陸客被禁止入境睡機場崩潰落淚　他批台「違背人權」要教育部道歉

兩女演員神配音迪士尼壞人音樂劇　「分飾五角」唱出靠北公主心聲！！

不理主子鍵盤慘遭「無影腿」伺候　跟短褲工作片師狂哀號：剪不完啦

怕著涼！喵皇花椰菜上「蒸屁屁」　尾巴狂甩嚇壞網：母湯喔

武漢肺炎再升溫...全台瘋搶口罩 蘇貞昌呼籲：不要囤積或送國外！

Kobe找到了！墜機9人遺體全尋獲　直升機撞山墜毀「可能濃霧中迷航」

光頭阿伯想抽菸「身上沒錢」　毆打超商店員搶走…3包進口菸

好深怨恨！6年前她遭詐10萬元　男上門買彩券「一眼就認出」

嚴防囤積哄抬醫療用品、散播不實疫情訊息　南檢專責小組查辦

快訊／忠孝東路驚傳男子上吊輕生亡　警調監視器封鎖現場！

南投酒駕男撞車後逃逸…相隔不到2公里又撞3車！未繫安全帶送醫不治

聲稱與孫安佐約炮又墮胎…網紅米砂公開前男友私密訊息　被判拘役還要賠錢

女童：她有打我肚子，很痛…母控幼兒園「人間煉獄」證據不足　這下慘了

新莊男排隊搶購口罩　不滿被拍攝暴怒推倒記者！挨告4罪遭函送

全台首例！打卡武漢「帶點好料回台」　桃園警亂傳疫情...檢開工秒起訴

嘉義虐童父抓到了　受暴母子被軟禁住家2樓！發臉書求救

吃薯條也能玩心理測驗！沾番茄醬方式看個性　第一種人易受騙

40歲女員工懷孕…老闆逼離職「不然不會有好日子過」！她氣炸怒告對方獲賠

對打前「用大拇指摸鼻」原來有病因！　李小龍用32年寫下傳奇人生

光頭阿伯想抽菸「身上沒錢」　毆打超商店員搶走…3包進口菸

快訊／日本發現2名「無症狀」武漢肺炎患者　中國境外首例！

814個魔術方塊　魔術師重現Kobe英姿

阿基師用「4杯珍奶」小預算餵飽彰化劉氏百人大家族

3家國銀在武漢設有分行　金管會要求員工確診要「即時通報」

出國洽公旅遊必保「旅平險+不便險」！武漢肺炎疫情延誤旅程　可以申請理賠

哥中之哥！周杰倫、昆凌解囊1300萬援助武漢肺炎

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

社會熱門新聞

台灣首例　1家8人裝憂鬱詐保6千萬元

被當金芭黎舞小姐　正妹氣炸提告

保母疏失害嬰「全身紫」　住院氣切感染亡

6500萬現金失主是他　來回4趟才搬完

即／忠孝東路驚傳男子上吊輕生亡

反罷韓？她闖連署點踹飛金爐遭送辦

獨／年初五老婆報備跟閨蜜逛街！人夫驚見這幕氣瘋

60歲嬤獨力養大3孫…被逆子趕出家門含淚當遊民

金山槍擊案！他身中4槍　小弟先扶回家換褲子才送醫

即／新北金山區槍擊案件　1人子彈卡腹中送醫

硬不起來！忍痛讓妻給友「大膽用」

遭盜圖正妹網紅現身！她好氣：還收到不雅照

揪家人裝憂鬱詐保　婦下跪撞牆關鍵3個字

老婆LINE嬌嗔：已經忍不住…職軍人夫崩潰提告卻敗了

更多熱門

相關新聞

無業欠債卻穿金戴銀　住精神病房當高材生

無業欠債卻穿金戴銀　住精神病房當高材生

張姓婦人1家8口花10年裝憂鬱症詐保，誇張行徑讓家人都看不下去，張家大姊明查暗訪，甚至學著裝病住院一探究竟後，拍下張婦丈夫在外生活一切正常的樣子，匿名寄到醫院檢舉，而張婦的二姊夫原本也檢舉這起詐保案，但看到張婦穿金戴銀很好賺，也和妻子加入詐保行列，子女看了難過「金錢能腐蝕人心」。

賣保險給好友…她車內簽約遭強摸下體親臉頰

賣保險給好友…她車內簽約遭強摸下體親臉頰

確診接觸者也註記！健保卡建檔擬擴大

確診接觸者也註記！健保卡建檔擬擴大

健保署串連武漢入境資料　一插健保卡就知

健保署串連武漢入境資料　一插健保卡就知

日大使館：武漢1日人染嚴重肺炎

日大使館：武漢1日人染嚴重肺炎

關鍵字：

詐保健保保險理賠詐欺偽造文書精神科身心科住院憂鬱症

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 高以翔 口罩 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

范瑋琪崩潰：恨吧，我全家暴斃你最開心！

台商夫妻宜蘭趴趴走...衛生局找到人了

台灣首例　1家8人裝憂鬱詐保6千萬元

范瑋琪「開工能多生產口罩給我們同胞嗎」

范瑋琪：日本都捐1000萬個口罩了！網揪「2錯誤」

范瑋琪「高雄氣爆捐300萬全被忘了」！

焦糖哥哥爆「狗官真相照」！

汪小菲「買1萬個口罩」秒現2暖舉

演奏會看一半被叫上台　一看竟是鐵肺天后

台灣被排除成防疫漏洞？WHO最新回應

范瑋琪再PO「全灰圖」：Goodbye！

范瑋琪被罵的10理由！專家點破盲點

屋馬決心防疫　體溫異常者「不服務」

被當金芭黎舞小姐　正妹氣炸提告

英女王婚前早答應放哈利自由！梅根「想要皇室封號」拒絕

更多

最夯影音

更多
馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助
解釋武漢肺炎「高溫殺菌」迷思！　醫師：56度30分鐘可殺新冠狀病毒

解釋武漢肺炎「高溫殺菌」迷思！　醫師：56度30分鐘可殺新冠狀病毒

賴床小刺蝟露「無毛粉紅臀」　主人伸手一戳秒變愛玉籽！

賴床小刺蝟露「無毛粉紅臀」　主人伸手一戳秒變愛玉籽！

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

陸客被禁止入境睡機場崩潰落淚　他批台「違背人權」要教育部道歉

陸客被禁止入境睡機場崩潰落淚　他批台「違背人權」要教育部道歉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面