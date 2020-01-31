屏東熱博現車潮　警用力吹+賣力揮...遊客揪感心

▲2020屏東熱帶農業博覽會，吸引大批遊客前來，屏東警分局出動大批員警疏導交通，讓遊客感心 ，圖協助排除故障車。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

2020屏東熱帶農業博覽會自1月18日開園至今累計已近50萬人次到訪；春節連假遊客更出現大量車潮，警方為維持交通與會場秩序，投入大批警力在周邊道路疏導入園車輛，其中還有遊客因車輛拋錨於車水馬龍的路中，險象環生，幸好遇在場執勤的德協派出所所長高文福發現後，立即指揮警力協助將故障車輛推至路旁等待拖吊，迅速排除道路障礙。

▲▼疏導交通。

屏東警分局說，春節連假雖結束，熱博會場持續開放至2月9日，請民眾加緊入園參觀的腳步，為避免車輛回堵影響前來參觀遊客之動線，籲請遊客配合相關交通措施。

▲推車。

1. 德和路口禁止左轉台27線，並加強將車輛導引至南二高平面道路與神農西路口迴轉，神農西路兩側備有充分停車腹地可供用來訪遊客停車

2. 為避免沿線違規停車導致車流阻塞，於台27線、海豐外環道及熱博園區周遭劃設禁止臨時停車標線，屆時將加強取締違規停車。

3. 除緊鄰熱博園區之屏東交流道外，臨近仍有麟洛交流道及長治交流道可供遊客使用，分散於屏東交流道前來車輛，避免車流回堵。

4. 屏東市區民眾如欲前來熱博園區，可行駛中正路接海豐外環道抵達園區。

警方呼籲開車前來的遊客配合現場員警指揮，可將車輛停放於農業生物科技園區停車場，另縣府也有免費接駁公車可搭乘至熱博園區，建議遊客可搭乘大眾運輸工具前往，能有效減少旅途往返時間。

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