　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東熱博現車潮　警用力吹+賣力揮...遊客揪感心

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼屏東熱博 。（圖／記者陳崑福攝）

▲2020屏東熱帶農業博覽會，吸引大批遊客前來，屏東警分局出動大批員警疏導交通，讓遊客感心 ，圖協助排除故障車。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

2020屏東熱帶農業博覽會自1月18日開園至今累計已近50萬人次到訪；春節連假遊客更出現大量車潮，警方為維持交通與會場秩序，投入大批警力在周邊道路疏導入園車輛，其中還有遊客因車輛拋錨於車水馬龍的路中，險象環生，幸好遇在場執勤的德協派出所所長高文福發現後，立即指揮警力協助將故障車輛推至路旁等待拖吊，迅速排除道路障礙。

▲2020屏東熱帶農業博覽會，吸引大批遊客前來，屏東警分局出動大批員警疏導交通，讓遊客感心 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼疏導交通。

▲2020屏東熱帶農業博覽會，吸引大批遊客前來，屏東警分局出動大批員警疏導交通，讓遊客感心 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東警分局說，春節連假雖結束，熱博會場持續開放至2月9日，請民眾加緊入園參觀的腳步，為避免車輛回堵影響前來參觀遊客之動線，籲請遊客配合相關交通措施。

▲2020屏東熱帶農業博覽會，吸引大批遊客前來，屏東警分局出動大批員警疏導交通，讓遊客感心 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲推車。

1. 德和路口禁止左轉台27線，並加強將車輛導引至南二高平面道路與神農西路口迴轉，神農西路兩側備有充分停車腹地可供用來訪遊客停車

2. 為避免沿線違規停車導致車流阻塞，於台27線、海豐外環道及熱博園區周遭劃設禁止臨時停車標線，屆時將加強取締違規停車。

3. 除緊鄰熱博園區之屏東交流道外，臨近仍有麟洛交流道及長治交流道可供遊客使用，分散於屏東交流道前來車輛，避免車流回堵。

4. 屏東市區民眾如欲前來熱博園區，可行駛中正路接海豐外環道抵達園區。

警方呼籲開車前來的遊客配合現場員警指揮，可將車輛停放於農業生物科技園區停車場，另縣府也有免費接駁公車可搭乘至熱博園區，建議遊客可搭乘大眾運輸工具前往，能有效減少旅途往返時間。

►周末超殺快閃電

ET快訊
滯留武漢台商爆「疑似案例」 發燒7天　藥吃完了…還是被醫院請
南韓一日激增5例確診！兩人搭同班機回國都感染
一天新增102例通報個案！武漢肺炎「維持9例確診」
LIVE／武漢肺炎台灣確診9例　疫情指揮中心說明最新狀況
蔡依林捐440萬給武漢　網一看「捐款名」感動：超低調！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

口罩大缺貨！　台東中油各站無罩可賣

執行事故防制　2月起永康警加強中華路易違規熱點路段執法

口罩之亂藥局1盒300變1500元　呂維胤：市府應啟動稽查制度

提倡高齡化社會及文化平權　嘉市社造微旅行歡迎輪椅族、長者參與

金包里許氏祖廟昭應侯王爺祈福遶境　祈求靈威庇佑村庄平安

屏東熱博現車潮　警用力吹+賣力揮...遊客揪感心

她「洗碗見預兆」只花200元刮中頭獎　店員嗨抱喊：100萬！老闆娘夢到發爐了

台南人清晨搶買口罩！撲空民眾怒報警　康那香觀光工廠投降…1人送2片

2020桃園燈會很特別　法國《光之巨龍秀》首度登台

桃園清潔隊開工　收到民眾致贈紅包悉捐弱勢

加拿大議員國會質詢逼表態　總理杜魯道：支持台灣加入WHO

范瑋琪崩潰：我全家暴斃你最開心！　再戰網友「真的不知道口罩不夠用」

日本召開武漢肺炎對策會議　安倍：台灣有必要加入WHO！

不理主子鍵盤慘遭「無影腿」伺候　跟短褲工作片師狂哀號：剪不完啦

1000ml大罐洗髮精用完柔順　美國人推薦好市多7種必買

武漢肺炎口罩禁出口！韓國瑜回應　「確保夠用、站在人道的立場應幫助」

超省！阿基師用「4杯珍奶」小預算　彰化劉氏百人大家族...年節餵飽飽

二哈炸毛太可愛！被爸一把熊抱 眼神死秀浮誇演技「叫到像虐狗」

賴床小刺蝟露「無毛粉紅臀」　主人伸手一戳秒變愛玉籽！

賞燈必去：會走路的燈會！　1/29-2/9高雄登場

口罩大缺貨！　台東中油各站無罩可賣

執行事故防制　2月起永康警加強中華路易違規熱點路段執法

口罩之亂藥局1盒300變1500元　呂維胤：市府應啟動稽查制度

提倡高齡化社會及文化平權　嘉市社造微旅行歡迎輪椅族、長者參與

金包里許氏祖廟昭應侯王爺祈福遶境　祈求靈威庇佑村庄平安

屏東熱博現車潮　警用力吹+賣力揮...遊客揪感心

她「洗碗見預兆」只花200元刮中頭獎　店員嗨抱喊：100萬！老闆娘夢到發爐了

台南人清晨搶買口罩！撲空民眾怒報警　康那香觀光工廠投降…1人送2片

2020桃園燈會很特別　法國《光之巨龍秀》首度登台

桃園清潔隊開工　收到民眾致贈紅包悉捐弱勢

口罩之亂　台南藍營議員要求：開學防疫配套要齊全

再撐10天！　鍾南山曝「疫情高峰期」：後續不再大幅增加

微軟確定參加MWC 2020　雙螢幕手機Surface Duo可望現身

選前收到「6包宣傳口罩」！台中哥翻箱挖出…拆封後無言：戴100層也沒用

全台最貼心縣長來了！　雲林縣各級學校學生開學「直接送一盒口罩」

「武漢現況像科幻電影！」美籍教師拒搭機返家　留下來陪女友和愛犬

因應國際股市波動大　期交所：部分契約保證金調高

獨／孫生被爆「親穿盜版潮T」宣傳！　對比正貨LOGO差超大…經紀人發聲回應

新竹藥局疑惡意哄抬口罩價格　公平會派員調查、最快今日有結果

武漢肺炎來襲　安南醫院全面管制防疫

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

地方熱門新聞

民買口罩撲空怒報警　康那香工廠無奈：1人送2片

洗碗預兆！她只花200元刮中頭獎

台商夫妻宜蘭趴趴走...衛生局找到人了

男大生刮中100萬頭獎！大喊：我中了

口罩搶購潮　低溫排隊百公尺購買

口罩商違反藥事法被下架　屏東議員說話

不只金巴黎！染病台商移動路徑曝光

男誆買保險騙小錢　至少涉案4起

口罩之亂市府應啟動稽查制度

金巴黎小姐神反應！PTT淚謝推爆

金包里昭應侯王爺祈福遶境

2020桃園燈會　法國《光之巨龍秀》演出

龍潭大池吊橋竣工　發展夜遊經濟學

大貨曳引車壓死人肇事

更多熱門

相關新聞

環狀線通車利多　數據顯示雙和區3線貫穿「漲聲將響」

環狀線通車利多　數據顯示雙和區3線貫穿「漲聲將響」

捷運環狀線全線橫跨新北市境內多區，依照地政局公布各捷運線房價漲跌來看，當中又以中和、永和線住宅去年3季成長，領先各捷運線、價格居冠，房仲業者分析，中、永和人口密集、生活機能相對完整，與板橋精華區高價相比，仍有上漲空間，且又有中和新蘆線、萬大線、環狀線等捷運建設，深獲購屋族青睞。

外送員被捕　他開門驚見警察送餐

外送員被捕　他開門驚見警察送餐

春節連假台南南區好行又安心

春節連假台南南區好行又安心

獲救了！男子逛瑞豐夜市遭打爆頭押走

獲救了！男子逛瑞豐夜市遭打爆頭押走

喝茫不爽！槍托打爆頭　走火槍響...下場進警局

喝茫不爽！槍托打爆頭　走火槍響...下場進警局

關鍵字：

2020屏東熱帶農業博覽會屏東警察交通

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

范瑋琪想求「當面道歉」蘇貞昌！黑人提「2罪狀」懺悔

咳到肺快掉…一追問「弟全家從大陸回來過年」　醫怒了

公民老師嗆網白痴　陸若倒台灣第一慘

范瑋琪陷爭議！張韶涵戴口罩喊話：我們萬眾一心

陸女發燒搭郵輪！7000遊客禁上岸　台苦主現身

手機是新冠病毒溫床？醫師揭「清潔3要點」

西門水餃店炫耀封城前返台　插畫家1922檢舉

汪小菲買1萬片口罩被轟「靠關係囤貨」！火大還原掃貨真相

范瑋琪「悲劇下場」曝光！

寒流發威！今晨2.9度「高雄以北6度↓」入夜再急凍

MOMO「細肩帶短裙」冷到直發抖

武漢肺炎輕症超像「流感+感冒」

汪小菲樂捐1萬個口罩到台灣「領取地點公佈」！

即／7小時狂降7°C　大溪新低3.5°C

最強寒流發威！嘉義以北6°C發白凍骨

更多

最夯影音

更多
加拿大議員國會質詢逼表態　總理杜魯道：支持台灣加入WHO

加拿大議員國會質詢逼表態　總理杜魯道：支持台灣加入WHO
范瑋琪崩潰：我全家暴斃你最開心！　再戰網友「真的不知道口罩不夠用」

范瑋琪崩潰：我全家暴斃你最開心！　再戰網友「真的不知道口罩不夠用」

日本召開武漢肺炎對策會議　安倍：台灣有必要加入WHO！

日本召開武漢肺炎對策會議　安倍：台灣有必要加入WHO！

不理主子鍵盤慘遭「無影腿」伺候　跟短褲工作片師狂哀號：剪不完啦

不理主子鍵盤慘遭「無影腿」伺候　跟短褲工作片師狂哀號：剪不完啦

1000ml大罐洗髮精用完柔順　美國人推薦好市多7種必買

1000ml大罐洗髮精用完柔順　美國人推薦好市多7種必買

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面