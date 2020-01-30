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無業婦裝病詐保「穿金戴銀」　胞姊看不下去檢舉！第二代LINE諷：高材生

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珠寶 。（圖／免費圖庫 pixabay）

▲張姓婦人被家中晚輩形容在病房穿金戴銀，家人看不下去匿名檢舉裝病詐保 。（示意圖／免費圖庫 pixabay）

記者劉昌松／台北報導

張姓婦人1家8口花10年裝憂鬱症詐保，誇張行徑讓家人都看不下去，張家大姊明查暗訪，甚至學著裝病住院一探究竟後，拍下張婦丈夫在外生活一切正常的樣子，匿名寄到醫院檢舉，而張婦的二姊夫原本也檢舉這起詐保案，但看到張婦穿金戴銀很好賺，也和妻子加入詐保行列，子女看了難過「金錢能腐蝕人心」。

張姓婦人長年無業，還積欠親友債務，把老母親丟給大姊扶養，從發現裝憂鬱症可以詐保後，帶著丈夫、女兒騙到不少保險理賠，開始過著不愁吃穿的生活，也變得愛打扮，二姊夫一開始聽說張婦是靠詐保賺錢，還不以為意，後來想想張婦有錢不還給他，2013年5月間決定向警方報案。

▲▼憂鬱,難過,傷心,情緒,憂鬱症（圖／記取自免費圖庫Pakutaso）

▲二姊夫曾檢舉張婦涉嫌詐保，最後也被金錢吸引投入犯罪行列。（示意圖／記取自免費圖庫Pakutaso）

可是過了1年，檢警似乎都沒有偵辦動作，二姊夫翻了翻自己的保單，住院理賠日額也有6800元，決定去醫院掛號，本來就有重聽的二姊夫自稱持續有幻聽、幻覺、被害妄想等情形，被醫師診斷為慢性思覺失調症(妄想型)並安排住院。

張家大姊看著一家人靠裝病詐保賺了不少，決定親自裝病住院，了解整個詐保過程後，拍下原本應該因車禍腦部受損、失智、帕金森式症，須用四腳拐杖輔助行走的張婦丈夫，在外生活完全不需要拐杖，可自行行走甚至開車的正常生活影像，然後以匿名方式寄檢舉信、光碟，醫院發現被騙，決定請張婦丈夫出院。

家裡長輩的行為讓子女們感到丟臉，曾私LINE討論：「小阿姨(指張婦)因為領了很多理賠金，所以在醫院高調，每天穿金戴銀的，最後被醫院趕出去」，「爸爸(指二姊夫)說，根據他的觀察，(病房內病友)大部分是智能不足」、「所以爸爸(二姊夫)在那邊是高材生」，「這就是～金錢能腐蝕人心」，「他們說做人不是要光明磊落，每天去詐騙保險，這樣的人來說教，也太沒有道理了吧」。

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