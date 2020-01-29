獨／獲救了！男子逛瑞豐夜市遭打爆頭押走　警包抄救人..押走影片曝光　　　

記者吳奕靖／高雄報導

大年初四晚上十點多，多部警車鳴警笛趕往瑞豐夜市，因為有人驚傳在逛夜市不但被打爆頭，甚至還被押走，可惜慢了一步，沒及時將人攔了下來，還好警方在6個小時之後宣布將涉案人都找到，同時也確定被押走的男子已經安全獲釋，不過涉案人偵訊之後僅表示在逛街時互看不順眼，才會動手打人還把人押走，不過警方認為說法是避重就輕。

▲一男子在逛瑞豐夜市時，遭人毆打押走 。（圖／記者吳奕靖攝）

28日晚間十點多，目擊者表示總共有16部警車還有1部救護車就衝進了人聲鼎沸的瑞豐夜市停車場當中，大批警力趕往現場卻是晚了一步，因為有一名男子在逛瑞豐夜市的時候，被人從夜市裡頭一路毆打，一度把人打趴在地上之後，還沒鬆手的意思，最後把人押到停車場，送上車載走，根據目擊者表示，動手至少有5個人以上，而且非常囂張，完全不顧旁邊還有逛街的民眾在看。

▲一男子在逛瑞豐夜市時，遭人毆打押走 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲一男子在逛瑞豐夜市時，遭人毆打押走，警方獲報趕往現場救援但晚了一步 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲一男子在逛瑞豐夜市時，遭人毆打押走，警方獲報趕往現場救援但晚了一步 。（圖／記者吳奕靖攝）

雖然沒有來得及阻止人被押走，不過還是在現場持續搜索了解，發現涉案人分別開3部車離開，同時也掌握車牌來追查，就在29日的凌晨四點多，把涉案人一一找到了，同時也確定被押走的男子在途中已經獲釋，也已經就醫。初步偵訊之後，施暴的一方表示主要是因為逛街，雙方互看不眼，但是這種說法，警方並不採信，認為案情並不單純，目前還在了解當中。

▲一男子在逛瑞豐夜市時，遭人毆打押走，警方獲報趕往現場救援但晚了一步 。（圖／記者吳奕靖攝）