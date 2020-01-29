春節連假台南南區好行又安心　六分局投入百名警力全力疏導交通

▲台南市警六分局為確保春節連假期間轄內道路交通順暢，針對台86快速道路、台17線等易擁擠路段，加強疏導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市警六分局為確保春節連假期間轄內道路交通順暢，針對台86快速道路、台17線等易擁擠路段，加強疏導，並利用通訊軟體等科技，隨時掌握車流消長態勢，彈性調配警力；另亦加強藍晒圖文創園區、水交社文化園區等遊客聚集熱門景點安全維護工作，讓民眾有個「交通便利、平安回家」的春節假期。

警六分局強調：「法律沒有假期，治安及交通亦沒有空窗」！交通方面，1月23日至29日每天8時至20時，共動員166名警力、24名義交，站在「中華西路與健康路口」等7個重要路口明顯處，加強疏導，並由勤務指揮中心及交通組掌握狀況，且適時運用LINE通訊群組，機動指揮疏導，確保民眾行車順暢。

治安方面，1月27日、28日也動員84名警力、4名民力，從20時至翌日4時，加強水萍塭公園、黃金海岸、體育公園及安平工業區安全維護、肅竊、防制危駕及取締酒駕工作。統計春節連假期間無A1類交通事故，亦無重大治安案件，取締酒駕移送法辦1件1人，尋獲失蹤人口2件2人，尋獲的兩名失蹤者都是失智長者，警方特別針對失蹤者特徵，善用line群組、相關科技，均在報案後1小時內找回，使南區治安平穩、交通順暢、民眾安心。

市警六分局長陳建民，於連假期間，親自多次巡視台86快速道路、台17線、西門路、健康路、大同路及金華路等車流量較大的路段；並檢視藍晒圖文創園區、水交社文化園區、水萍塭公園及黃金海岸等熱門景點，實際了解轄區交通和治安需求，並向揮汗交整的第一線員警加油、打氣，對執勤同仁及義交們犧牲假期，全心全力投入維護治安及交整工作，表示嘉許。