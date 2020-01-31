「購物滿888元就送5個口罩喔」　名嘴跑遍信義區撲空怒：賺災難財真王八蛋

▲這幾天許多民眾跑遍超商，要買一人限購三片的醫療口罩。（圖／記者周亭瑋攝）

記者陳俊宏／綜合報導

武漢肺炎持續延燒，台灣人瘋搶口罩以自保。資深媒體人王瑞玲表示，她買不到口罩，結果聽到一間藥妝店店員說，「不過只要購物滿888元，就送5個口罩喔」，讓她爆氣飆髒話，「有這麼缺……（錢）德嗎？」她後來也補充業者的說法，仍直呼「上面的人會不知道？」

「我要罵髒話，但不是罵辛苦的官員，是罵賺災難財的商人，真他X的王X蛋！」王瑞玲30日凌晨在「王瑞玲醫藥美食記者」臉書說，29日跑了信義區所有的超商、藥局、藥妝店，詢問還有沒有口罩，結果店員的回答一律是「賣完了」、「沒有了」。

請繼續往下閱讀...

「其實這個回答心裡早有數，今天絕對買不到口罩」，王瑞玲說，問最後一家藥妝店，聽到店員冷冷回答「口罩賣完了」，正要轉頭離開時，「店員又補了一句：『不過只要購物滿888元，就送5個口罩喔』！」她爆氣寫道，「OOOOOOOO嘛！有這麼缺……（錢）德嗎」、「真的是搶錢搶瘋了！」

▼武漢肺炎持續延燒，台灣人瘋搶口罩以自保。（圖／記者謝承恩攝）



王瑞玲30日晚間又發文說，她30日和29日一樣沒買到口罩；藥妝店官方來文說，「這是該門市將春節年假前『自行購買』的口罩做為贈品，並非官方正式活動…」但她認為，為達到業績而自掏腰包，「上面的人會不知道？要滿888耶…在這個時機點做這件事，真的該罵！」

中央流行疫情指揮中心表示，為國內口罩需求合理配置，今起全數徵用國內口罩工廠生產一般醫用口罩及外科手術口罩，每日共約400萬片，由指揮中心分配，提供民生需求（每天約釋出260萬片），及醫療或公務防疫及儲備需求（每天約140萬片）。

指揮中心說，民生需求由超商、藥妝、藥局、醫材等通路提供，釋出口罩將延續每人一次限買1至3片，暫定至2月15日止，並呼籲健康民眾不需一律戴口罩，請優先讓有慢性病、就醫、陪病、探病需求的民眾購買。指揮中心提醒，有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩，在擁擠通風不良處也建議戴口罩。

▲▼王瑞玲臉書發文。（圖／翻攝「王瑞玲醫藥美食記者」臉書）