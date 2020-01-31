武漢肺炎全球確診9458例！義大利首現2例　陸夫妻遊羅馬近一週

▲義大利總理孔蒂。（圖／路透，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）在當地時間30日召開記者會宣布，已確認有兩名來自中國的遊客感染武漢肺炎，分別是67歲和66歲的一對夫妻，目前已經將他們隔離治療，後續也將暫停所有與中國往來的義大利航班。

根據義大利媒體《Il Messaggero》報導，這對確診的中國籍夫妻是在1月23日抵達米蘭，接著前往羅馬的旅館住宿，期間曾搭乘公車前往卡西諾（Cassino）觀光，29日晚間兩人因為身體不適接受健康檢測，沒想到檢驗結果呈現陽性，這也是義大利境內首度出現武漢肺炎確診病例。

▲該對確診夫妻在羅馬待了將近一週。

義大利總理孔蒂在記者會上證實此事，並強調染病的夫妻已經在醫院接受隔離治療，義大利將是歐盟中第一個採取防疫措施的國家，後續會暫停所有與中國往來的航班，以免疫情擴大。

而根據31日上午7時16分的最新疫情資料顯示，大陸全境共有9358例確診、212例死亡；海外疫情方面，泰國確診14例、新加坡13例、日本13例、馬來西亞8例、澳洲9例、韓國6例、美國6例、法國6例、阿拉伯聯合大公國5例、越南5例、德國4例、加拿大3例、義大利2例、尼泊爾1例、柬埔寨1例、斯里蘭卡1例、芬蘭1例、菲律賓1例、印度1例。全球總計共9458例確診病例。