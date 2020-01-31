「父親，我在救別人」護理師女兒堅守防疫武漢肺炎　洗腎父病逝

▲許多醫護人員為了防疫，仍堅守在第一線。（圖／路透，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

第一線醫護人員全力對抗武漢肺炎，忙到幾乎連休息時間都沒有。一名在武漢市武昌醫院工作的護理師在微博發文表示，自己在前線努力挽回染病患者的生命，父親卻因為找不到能提供血液透析（洗腎）的醫院，最後不幸過世，「父親，我在救別人，對於你我毫無辦法。」

根據《環球網》30日報導，PO文的章姓護理師在疫情關鍵時期被派往第一線支援，她的父親是一名尿毒症患者，每週要進行3次血液透析，23日武漢市武昌醫院被指定成為收治武漢肺炎患者的定點醫院，行動不便的父親和其他病人都被安排轉往天佑醫院接受治療。

▲武漢肺炎大陸全境共有9358例確診。

但時間來到28日，天佑醫院也被列為武漢肺炎定點醫院，在醫療資源不足、找不到能進行血液透析醫院的情況下，章父只能被送回家中休養。一名同樣在武昌醫院工作的醫護人員透露，章父要回家的時候，大眾交通工具已經全面停止運行，路上也沒有計程車，後來是由院方負責後勤的張姓主任出面協調救護車，這才將人順利送到家。

然而，因應防疫工作醫院裡能動用的醫護人員全都調動起來，就連外科醫生、婦產科醫生、小兒科醫生也都投入武漢肺炎的救治工作。章女考量到防疫工作，也決定繼續堅守崗位，每天工作10多個小時，沒有請過一天假，也沒有提出任何要求，甚至因為長時間配戴口罩、穿防護衣，身上許多地方都起了溼疹。

▲章女表示，父親為了洗腎一共跑了兩間醫院，但還是沒有足夠的醫療資源。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

「父親，我在救別人，對於你我毫無辦法，一路走好，我好愛你，爸爸。」短短一句話卻讓人看了忍不住鼻酸，章女在微博PO文中表示，父親輾轉兩間醫院，卻還是沒能進行血液透析，最後在29日病逝，「而他姑娘（女兒）還在一線。」

這篇PO文經過陸媒轉發，掀起大陸網友熱議。但章女30日已將原文刪除，並強調自己只是想抒發一下情緒，希望大家轉傳文字就好，不要分享照片，畢竟照片上還有其他人，「大家不要再留言了，已經打擾到我了，我只想獨自分享，謝謝。」