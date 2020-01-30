取消團拜突襲左營區公所！韓國瑜視察防疫狀況　下午開應變會議

▲韓國瑜取消團拜到左營區行政大樓視察 。（圖／市府新聞局提供）

記者洪靖宜／高雄報導

年假結束，正式上班上課，高雄市長韓國瑜30日早上由民政局長曹桓榮陪同視察左營區行政大樓內各局處派駐機關第一線工作同仁防疫現場，韓國瑜提到由於高雄市第一個一級開設，大家都在看高雄，因此所有市府機關各出入口都有志工量體溫及噴酒精，電梯也都會消毒，就是要做到滴水不露。

▲韓國瑜取消團拜到左營區行政大樓視察 。（圖／市府新聞局提供）

年節後第一個上班日，考量武漢肺炎疫情，原訂1月30日（農曆正月初六）要在四維及鳳山行政中心舉辦的109年新春團拜活動都取消。韓國瑜一早低調到左營區行政大樓向洽公民眾恭賀新年，並實地突擊檢查防疫作為是否落實，目前高市府所屬第一線機關，無論是銀行、戶政事務所、區公所、稅捐處等第一線櫃檯受理人員均戴口罩，保護自身和洽公市民的健康安全，各出入口也都備有乾洗手及有志工幫忙量體溫，電梯每2小時消毒一次，就是要做到滴水不露。

韓國瑜視察時向同仁提到「彰化縣也很緊張，現在王惠美緊張得不得了，他們也在看高雄怎麼做，我們沒有參考要本，因為我們是一級開設，大家都在看高雄。」因此韓國瑜也臨時新增市政行程，於下午4時，主持「因應嚴重特殊傳染性肺炎第一級流行疫情指揮中心第3次應變會議，會後也會對外說明。

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