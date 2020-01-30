　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷韓連署書怎麼填才不會錯！　Wecare高雄整理QA一張圖看懂

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲割草團體在Wecare高雄發言人尹立代表下，宣布將在初五啟動第二階段罷韓 。（圖／記者吳奕靖攝）
▲罷韓四君子。（圖／ETtoday新聞雲資料照片／記者吳奕靖攝）

記者洪靖宜／高雄報導

罷韓二階段連署將在29日年初五展開，力拚60天能取得30萬份連署書，目前活動正如火如荼進行中，由於第一階段有高達1348份的連署書遭剃除，因此這次簽屬過程中，大家都格外小心格式，Wecare高雄也整理出幾個常見的Q&A，跟高雄選委會確認後，提供民眾參考。

▲罷韓連署書填寫QA 。（圖／Wecare高雄提供）

▲罷韓連署書填寫QA 。（圖／Wecare高雄提供）

罷韓行動正持續展開中，第二階段希望在60天內達標30萬份連署書，由於第一階段有高達1348份的連署書遭剃除，因此這次簽屬過程中，大家都格外小心，「Wecare高雄」在臉書指出，由於第一天填寫連署書出現不少問題，致電高雄選委會確認「一人一張最安全」、「注意內文不要急著重填」，也整理出幾個Q&A。

常見問題包含「身分證還是舊版原縣區要寫新的還舊的？」Wecare高雄表示，寫新的最準，像是高雄縣xx市/鄉xx一律轉換「高雄市xx區xx里」，但已寫舊版地址有沒有效，高選會需再請示中選會，所以填寫舊版的民眾先不需重寫。

另外「一張連署書七格中一個人寫錯，是不是整張都錯？」Wecare高雄回應，只算寫錯的，當事人無效，同一張其他人仍然有效。還有「地址的數字(幾樓)寫阿拉伯數字還是國字？」Wecare高雄指出，沒有規定阿拉伯數字不行，但高選會建議還是盡量和身分證上寫法一致，方便之後核對，也最保險，已填寫阿拉伯數字的朋友也不用更正。

另外，Wecare高雄也指出第二階段軍公教人員、及剛滿20歲民眾都可以連署；而年長者、無法書寫的人，高選會則回覆建議要親筆填寫，生日的部分，填寫3.8.、03.08、3月8日以上格式都有效。

▲▼罷韓門檻 。（圖／ETtoday製表）

▲罷韓門檻 。（圖／ETtoday製表）

►時間對我們來說完全沒用！

【更多新聞】

►網傳販售回收口罩！益江怒報案揪惡意造謠者：目前賣的非該批號
►遭爆賣不合格口罩…高雄益江門口仍排長龍！市府籲別恐慌
 

ET快訊
過年吃團圓飯！武漢男怕傳染妻兒...樓梯間吃完餃子就走　心酸
武漢肺炎輕症難區分！超像「流感+感冒」　判定關鍵出爐
快訊／忠孝東路驚傳男子上吊輕生亡　警調監視器封鎖現場！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民眾黨優先法案　聚焦居住正義、下修投票年齡、反滲透法細則

圖／告別44年立院生涯　王金平最後巡禮…透露最想念理髮廳

台北燈節照辦　「嚴防武漢肺炎」飲食攤位全取消

北捷常客方案2月上路！快來算1月搭捷運賺了多少

小牛轉戰立院！柯昱安今遞辭呈　將任民眾黨團副主任

台商返台直奔旅館不回家！鄭文燦動怒秒下令清查　直批：乾脆去看電影好了

全文／「二月仍是高度警戒期」　蔡英文：政府統一管控口罩3措施

「未來一週是防疫危急期」　柯文哲籲：不要戴隱形眼鏡改戴眼鏡

查訪密閉式消費場所防疫情形　盧秀燕：2月1日口罩短缺將緩解

影／台人滯留武漢　蔡英文：已透過各種管道溝通「接回」

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

解釋武漢肺炎「高溫殺菌」迷思！　醫師：56度30分鐘可殺新冠狀病毒

賴床小刺蝟露「無毛粉紅臀」　主人伸手一戳秒變愛玉籽！

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

陸客被禁止入境睡機場崩潰落淚　他批台「違背人權」要教育部道歉

兩女演員神配音迪士尼壞人音樂劇　「分飾五角」唱出靠北公主心聲！！

不理主子鍵盤慘遭「無影腿」伺候　跟短褲工作片師狂哀號：剪不完啦

怕著涼！喵皇花椰菜上「蒸屁屁」　尾巴狂甩嚇壞網：母湯喔

武漢肺炎再升溫...全台瘋搶口罩 蘇貞昌呼籲：不要囤積或送國外！

Kobe找到了！墜機9人遺體全尋獲　直升機撞山墜毀「可能濃霧中迷航」

民眾黨優先法案　聚焦居住正義、下修投票年齡、反滲透法細則

圖／告別44年立院生涯　王金平最後巡禮…透露最想念理髮廳

台北燈節照辦　「嚴防武漢肺炎」飲食攤位全取消

北捷常客方案2月上路！快來算1月搭捷運賺了多少

小牛轉戰立院！柯昱安今遞辭呈　將任民眾黨團副主任

台商返台直奔旅館不回家！鄭文燦動怒秒下令清查　直批：乾脆去看電影好了

全文／「二月仍是高度警戒期」　蔡英文：政府統一管控口罩3措施

「未來一週是防疫危急期」　柯文哲籲：不要戴隱形眼鏡改戴眼鏡

查訪密閉式消費場所防疫情形　盧秀燕：2月1日口罩短缺將緩解

影／台人滯留武漢　蔡英文：已透過各種管道溝通「接回」

迪麗熱巴《枕上書》翩翩起舞太美！東華帝君噴射「寵溺眼神」　

阿里山眠月線傳登山意外　女摔落6米高鐵橋送醫急救

台商、企業捐贈武漢做愛心　中國大陸可享受抵稅的權益

吃薯條也能玩心理測驗！沾番茄醬方式看個性　第一種人易受騙

40歲女員工懷孕…老闆逼離職「不然不會有好日子過」！她氣炸怒告對方獲賠

對打前「用大拇指摸鼻」原來有病因！　李小龍用32年寫下傳奇人生

光頭阿伯想抽菸「身上沒錢」　毆打超商店員搶走…3包進口菸

快訊／日本發現2名「無症狀」武漢肺炎患者　中國境外首例！

814個魔術方塊　魔術師重現Kobe英姿

阿基師用「4杯珍奶」小預算餵飽彰化劉氏百人大家族

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

政治熱門新聞

柯P：不要戴隱形眼鏡改戴眼鏡

陸生斥台違背人權　賴清德回應

挺韓正妹嘆：我要說良心話

談「禁口罩出口」　韓國瑜：不聰明

武漢肺炎疫情增溫！　蔡英文15：40總統府發表談話

台商直奔旅館不回家！鄭文燦：乾脆去看電影好了

賴清德擁抱2個高中妹　金髮妹：很高興

范瑋琪轟蘇貞昌「狗官」　蔡英文：不需做無謂爭吵

沈富雄：台灣口罩生產餘額應免費運往湖北、上海

遭范瑋琪罵「狗官」　蘇貞昌：不必一般見識

新北環狀線1/31通車、3/1收費　8站轉乘5捷運線

口罩禁出口　柯：敵人是武漢肺炎

全台第一座會轉的橋　賴清德：台南也需要

柯P：武漢肺炎「未來一週是關鍵」

更多熱門

相關新聞

遭盜圖正妹網紅現身！她好氣：還收到不雅照

遭盜圖正妹網紅現身！她好氣：還收到不雅照

高雄台商感染武漢肺炎趴趴造，未戴口罩到金芭黎大舞廳玩爽爽，陪坐小姐發現有異通報才確認，遭網友封為「護國舞小姐」。有人還轉傳該名舞小姐的正面美照，結果照片卻是遭人盜用，本尊陳小姐其實是名網紅。由於訊息傳太快，讓她遭家人誤會，難以解釋，她憤而向警方提告，但亮眼曼妙身材已引起熱烈討論。

開春第一炮！高雄建商持續擴充庫存　億元買進左營三角窗土地

開春第一炮！高雄建商持續擴充庫存　億元買進左營三角窗土地

遭爆賣不合格口罩…高雄益江門口仍排長龍！

遭爆賣不合格口罩…高雄益江門口仍排長龍！

僱2友弒父藏冰箱99天！狠兒二審加重判18年2月

僱2友弒父藏冰箱99天！狠兒二審加重判18年2月

武漢肺炎突成「黑天鵝」　業者認春節業績降3~4成

武漢肺炎突成「黑天鵝」　業者認春節業績降3~4成

關鍵字：

罷韓Wecare高雄公民割草行動韓國瑜

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 高以翔 口罩 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

范瑋琪崩潰：恨吧，我全家暴斃你最開心！

台商夫妻宜蘭趴趴走...衛生局找到人了

台灣首例　1家8人裝憂鬱詐保6千萬元

范瑋琪「開工能多生產口罩給我們同胞嗎」

范瑋琪：日本都捐1000萬個口罩了！網揪「2錯誤」

范瑋琪「高雄氣爆捐300萬全被忘了」！

汪小菲「買1萬個口罩」秒現2暖舉

焦糖哥哥爆「狗官真相照」！

演奏會看一半被叫上台　一看竟是鐵肺天后

台灣被排除成防疫漏洞？WHO最新回應

范瑋琪再PO「全灰圖」：Goodbye！

范瑋琪被罵的10理由！專家點破盲點

屋馬決心防疫　體溫異常者「不服務」

英女王婚前早答應放哈利自由！梅根「想要皇室封號」拒絕

被當金芭黎舞小姐　正妹氣炸提告

更多

最夯影音

更多
馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助
解釋武漢肺炎「高溫殺菌」迷思！　醫師：56度30分鐘可殺新冠狀病毒

解釋武漢肺炎「高溫殺菌」迷思！　醫師：56度30分鐘可殺新冠狀病毒

賴床小刺蝟露「無毛粉紅臀」　主人伸手一戳秒變愛玉籽！

賴床小刺蝟露「無毛粉紅臀」　主人伸手一戳秒變愛玉籽！

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

陸客被禁止入境睡機場崩潰落淚　他批台「違背人權」要教育部道歉

陸客被禁止入境睡機場崩潰落淚　他批台「違背人權」要教育部道歉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面