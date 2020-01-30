罷韓連署書怎麼填才不會錯！　Wecare高雄整理QA一張圖看懂



▲罷韓四君子。（圖／ETtoday新聞雲資料照片／記者吳奕靖攝）

記者洪靖宜／高雄報導

罷韓二階段連署將在29日年初五展開，力拚60天能取得30萬份連署書，目前活動正如火如荼進行中，由於第一階段有高達1348份的連署書遭剃除，因此這次簽屬過程中，大家都格外小心格式，Wecare高雄也整理出幾個常見的Q&A，跟高雄選委會確認後，提供民眾參考。

▲罷韓連署書填寫QA 。（圖／Wecare高雄提供）

罷韓行動正持續展開中，第二階段希望在60天內達標30萬份連署書，由於第一階段有高達1348份的連署書遭剃除，因此這次簽屬過程中，大家都格外小心，「Wecare高雄」在臉書指出，由於第一天填寫連署書出現不少問題，致電高雄選委會確認「一人一張最安全」、「注意內文不要急著重填」，也整理出幾個Q&A。

常見問題包含「身分證還是舊版原縣區要寫新的還舊的？」Wecare高雄表示，寫新的最準，像是高雄縣xx市/鄉xx一律轉換「高雄市xx區xx里」，但已寫舊版地址有沒有效，高選會需再請示中選會，所以填寫舊版的民眾先不需重寫。

另外「一張連署書七格中一個人寫錯，是不是整張都錯？」Wecare高雄回應，只算寫錯的，當事人無效，同一張其他人仍然有效。還有「地址的數字(幾樓)寫阿拉伯數字還是國字？」Wecare高雄指出，沒有規定阿拉伯數字不行，但高選會建議還是盡量和身分證上寫法一致，方便之後核對，也最保險，已填寫阿拉伯數字的朋友也不用更正。

另外，Wecare高雄也指出第二階段軍公教人員、及剛滿20歲民眾都可以連署；而年長者、無法書寫的人，高選會則回覆建議要親筆填寫，生日的部分，填寫3.8.、03.08、3月8日以上格式都有效。

▲罷韓門檻 。（圖／ETtoday製表）

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