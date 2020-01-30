主持第3次防疫應變會議　韓國瑜：高雄每名街友先發送3個口罩

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

高雄市長韓國瑜30日臨時新增市政行程，於下午4時，主持因應嚴重特殊傳染性肺炎第一級流行疫情指揮中心第3次應變會議，會後也會對外說明，他提到有關街友及中低收入戶對於口罩需求，目前正在做調查，因為根據目前擁有的物資，口罩狀況不敢大量承諾，授權里幹事一名街友發3個，至於中低收入戶，要看貨源，也要徹底了解需求端有多少。



▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者翁進忠攝）

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▲韓國瑜主持傳染性肺炎應變會議 。（圖／記者翁進忠攝）

針對武漢肺炎，韓國瑜提到「對於街友及中低收入戶口罩需求，目前正在做調查，但根據目前所擁有的物資，口罩情況不敢太大量承諾，在口罩相對吃緊情況下，因此授權里幹事可發放一名街友3個口罩，現在本身採購量還沒有把握，能做一點點，杯水車薪，至於中低收入戶，要看貨源，要徹底了解需求端有多少，學校社會單位一併了解」。與昨日談話中提到「硬性規定口罩不能出口，未必是個聰明智慧決定，先調查國內夠不夠，行有餘力有多餘物資，對外來協助」看得出韓國瑜對於口罩數量夠不夠也變得保守。

而今年的高雄富邦馬拉松原定在2月8、9日舉行馬拉松，韓國瑜也提到，經慎重考慮後，決定停止，1萬6千多名選手報名萬一有1位帶原，全部都要自主管理，會造成極大不方便，報名費會全額退還，希望明年疫情結束再來高雄參加馬拉松。

衛生局長林立人說，目前高雄市有81位市民做居家隔離，警政社政衛生單位環保單位，會廢棄物收取以及送餐服務，警方安全關懷衛生人員量體溫防疫工作，做好居家隔離，對於中港澳教職員學生到台後給予建議在家休息14天，健康管理無異狀後再繼續上課上學。

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