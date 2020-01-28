親搭捷運視察防疫作為　韓國瑜嘆：一級開設仍有1％沒戴口罩





▲韓國瑜發現捷運上仍有少數民眾未戴口罩，目前正督促相關單位加強宣導。（圖／記者洪正達攝）



記者洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜大年初四前往佛光山參拜，隨行人員全數戴口罩，提到27日視察高捷美麗島站並親自搭乘列車，韓國瑜表示，昨天視察過程中發現車廂內民眾幾乎有99％有戴口罩，但仍有1％沒有戴，市府仍會持續宣導防疫觀念，並加強武漢肺炎所有防疫措施。

▲高雄市長韓國瑜大年初三搭捷運視察防疫情形。（圖／記者洪正達翻攝）

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▲韓國瑜大年初四前往佛光山參拜，發放紅包活動因疫情取消。（圖／記者洪正達翻攝）

韓國瑜說，高雄市全台灣第一個將防疫工作提升到一級防護的縣市，昨天前往美麗島站視察防疫工作，並搭乘捷運車廂，發現還是有少數人沒戴口罩，呼籲民眾將口罩戴起來，並斟酌前往人多的地方，市府各級單位正嚴密監控疫情發展，並陪伴所有人度過難關。

▲佛光山星雲大師轉寫祈禱文致贈韓國瑜。（圖／記者洪正達翻攝）

韓國瑜原本在過年前計畫從大年初四（1月28日）起陸續到高雄各地發新春福袋到初十五（2月8日），但因為這波武漢肺炎疫情來勢洶洶，加上高雄防疫層級升高，因此將所有行程改為參拜後由廟宇自行發放，降低群聚感染及交叉感染的機率，希望疫情早日降溫。