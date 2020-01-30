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盧秀燕視察口罩上游物流業者　200萬片陸續出貨確保民眾健康

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▲▼盧秀燕視察口罩上游物流倉儲業者，確保口罩供貨無虞。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕視察口罩上游物流倉儲業者，確保口罩供貨無虞。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市長盧秀燕關心武漢肺炎疫情馬不停蹄，除了關心口罩存貨，30日下午更前往外埔的上游倉儲物流中心，確保醫療院所口罩供應無虞，也為醫護人員健康把關。盧秀燕表示，台中目前疫情相對安全，呼籲市民放心，也不要搶購、囤積口罩，讓口罩穩定供貨。

台中市政府開工日就全體總動員，加強武漢肺炎防疫工作，市長盧秀燕30日下午在經濟發展局長張峯源、新聞局長黃國瑋及衛生局、勞工局人員陪同下，前往中部最大的口罩物流公司實地關心上游鋪貨及供貨情況。

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▲▼盧秀燕視察口罩上游物流倉儲業者，確保口罩供貨無虞。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕呼籲民眾口罩供貨2月起會有更充足的供貨，請民眾不要恐慌也不要囤貨。（圖／台中市政府提供）

▲▼盧秀燕視察口罩上游物流倉儲業者，確保口罩供貨無虞。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，感謝口罩物流公司全力投入備貨、出貨工作，並呼籲市民朋友，台中市口罩供應是充足的，行政院衛福部今天已釋出第一波口罩，民眾在四大超商通路都買得到，2月1日起將會有更充足的貨量釋出，請不要恐慌、不要搶購囤積。

業者也說，公司主要進口國外醫用口罩，供應給全國醫療院所，其中供應台中地區醫療院所，從大型醫院到小型診所共約50家。目前倉儲存貨約200萬片口罩，約1個月貨量；往常無疫情發生時，一天約穩定出貨5萬多片，因應疫情發生已增加出貨量，依往常價格持續穩定出貨中，甫剛開工，預期一周內，台中醫療院所需將會逐步到貨。

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