球棒狂砸BMW前擋！女警面對20人包圍亮槍上銬　友人驚喊：沒惹事配合一下

▲開車男遭警方帶上車時，還對砸車陳男喊說「沒惹事就配合一下就好」。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

台中上演街頭大亂鬥！北屯區一處KTV30日凌晨發生行車糾紛引發街頭鬥毆，其中一名陳姓男子持棍猛力敲破BMW房車玻璃後，搭賓士車打算逃離，遭女警掏槍喝斥下車，並強制壓制上銬。陳男友人被帶上車前還大聲叫陳男「沒惹事就配合一下就好了！」，陳男竟答腔說「好」，讓警方傻眼。

第五警分局四平派出所員警30日凌晨4點左右，在崇德路二段一處KTV擔任守望勤務，發現有民眾當街出現行車糾紛，立刻前往查看，只見現場聚集20多人，互相叫罵，一名陳姓男子手持棍棒猛敲一輛BMW房車，造成該車前擋風玻璃及右側車窗玻璃破裂後，坐上友人開的賓士車要離開。

▲▼警到場壓制砸車男子，並查扣行凶球棒。（圖／記者李忠憲翻攝）

由於現場聚眾人數太多，場面火爆，派出所女警見狀立刻掏槍警戒，喝斥人在車上的陳男「下車」，當場將他壓制上銬，同時呼叫警力到場支援，隨後帶回派出所。陳男友人被帶上警車前，還大聲對正被壓制的陳男喊說「沒惹事就配合一下就好了」，陳男還馬上答腔說「好！」

據了解，車遭砸的林姓被害人當時開BMW與朋友要到該處的KTV唱歌，與一輛賓士車發生行車糾紛，當時坐在車上的陳姓男子拿著棍棒下車就開砸。由於雙方都人多勢眾，員警先噴辣椒水控制現場，所幸支援警力也火速抵達才未釀嚴重衝突。

警方表示，陳男涉及毀損等罪嫌，林姓男子雖暫不提告，但警方仍將依社會秩序維護法將陳男及開車的陳男友人2人送辦。警方也呼籲，使用暴力不能解決問題，有糾紛應循正當途徑解決，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，不法份子絕對繩之以法，以維護市民安心生活環境。

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