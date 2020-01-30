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全景直擊！24hr直播武漢建火神山醫院...4000萬網友化身「雲監工」

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記者蔡儀潔／綜合報導

為了應對持續擴散的疫情，武漢正加緊建設以「小湯山模式」建設的火神山醫院和雷神山醫院，民眾可以通過24小時直播，全景直擊建設最前線。截至29日晚間11點，已經有4000餘萬網友化身「雲監工」，當起了「網路包工頭」。

▲▼ 雲監工,直播建造醫院。（圖／翻攝自Youtube）

▲建造畫面。（圖／翻攝自Youtube）

綜合陸媒報導，央視27日晚開通火神山醫院和雷神山醫院建造過程的「慢直播」，每座醫院都有近景、全景2個鏡頭，共4個鏡頭的24小時施工現場直擊。不少觀看的網友自我調侃是「咸（閑）豐（瘋）帝」，還為挖土機等施工設備取起外號，包括叉醬鏟醬、藍忘機、綠卡妹，水泥車都有了送灰宗的稱號。

網友紛紛表示，「本人所獲榮譽：曾監督完成國家重要工程」、「監工幾天了 真恨自己沒學挖掘機」、「叉醬我來了」、「上班了，同事們」、「咸豐帝們！上朝了」。

▼ 網友給施工設備取外號。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 雲監工,直播火神山醫院。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 雲監工,直播火神山醫院。（圖／翻攝自微博）

央視主播李梓萌近日曾表示，這2天千萬網友通過央視的直播鏡頭，變身「雲監工」，線上「監督」醫院的建設進度，大家的心情是一致的，都希望醫院早日建成投入使用，「我想說這不是監督，這是種激勵，它激勵著大家跟時間賽跑，儘早阻斷病毒的傳播，讓更多患者儘快康復。」

據悉，火神山醫院地處湖北省武漢市蔡甸區知音湖畔，位於武漢職工療養院旁，該院建築施工由中國建築第三工程局牽頭，多家企業聯合承建，於2020年1月23日動工，預計將在2月1日建成，2月3日完成交付。雷神山醫院則位於武漢市江夏區黃家湖的軍運會運動員村3號停車場，建築設計於1月25日開始，和建築施工同步，預計在2月5日建成交付。
 

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