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武漢肺炎蔓人人自危假訊息多　調查局查獲3起：蜘蛛人也來亂！

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駭客示意圖（圖／達志／示意圖）

▲調查局追查武漢肺炎疫情假訊息，發現其中一則源自於網路用戶「Spiderman」(蜘蛛人)。（圖／達志／示意圖）

記者劉昌松／台北報導

武漢肺炎疫情延燒，世界衛生組織將開會研商是否構成「國際關注公共衛生緊急事件」，春節期間網路上出現許多不實的相關訊息，影響疫情防治，法務部調查局假訊息防治中心一口氣查獲3起假訊息案，其中一則有關武漢肺炎是「SARS之進化病毒」的假訊，溯源調查來自境外網站用戶「Spiderman」(蜘蛛人)。

調查局30日發布新聞稿指出，國內陸續確診多起武漢肺炎相關病例，造成民眾及輿論對武漢肺炎疫情的高度關注，為穩定民眾對疫情不安情緒並防止有心人士刻意炒作，所以針對多起散布武漢肺炎假訊息案件進行調查。

▲▼ 武漢肺炎,疫情圖,0130。（圖／ETtoday製圖）

▲武漢肺炎疫情在全球蔓延，引起民眾和輿論高度關注。（圖／ETtoday製圖）

其中臉書上夏姓用戶用戶散布「武漢肺炎病毒已定名為『SARI』，係SARS之進化病毒」，經調查局溯源證實，內容是由境外網站「香港討論區─金融財經投資群組」的用戶「Spiderman」者散布，經中國大陸社群平臺轉載流入我國。

另外新竹林姓民眾、台中蘇姓民眾也分別於臉書及LINE等社群平臺，散布「衛福部確認新竹市為武漢肺炎的淪陷區」及「童綜合醫院出現武漢肺炎疫情以致封院」等不實訊息，其中林已被依涉嫌違反《傳染病防治法》約談到案。

調查局表示，目前仍有多起疫情假訊息尚待查證，為防止不實武漢肺炎疫情假訊息誤導民眾，致錯估疫情而延宕妥適醫療處置時間，甚至引發社會動盪嚴重影響公共秩序並干擾我國疫情防治作業，在尊重言論自由之前提下，必將積極查辦任何散布武漢肺炎相關不實訊息。

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