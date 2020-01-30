圖／告別44年立院生涯　王金平最後巡禮…透露最想念理髮廳

▲前立法院長王金平立法院巡禮。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

立法院新會期即將於2月1日開議，即將結束44年立院生涯的前立法院長王金平30日進行最後巡禮，下午4點從立法院大門出發，一一走訪各間辦公室、黨團、記者室，親自向立院員工道別。

王金平感性表示，44年前他進立法院是最年輕的立委，明天結束就是最年長的，難免會停在立法院的歷史、關係，還是難以割捨，此外，他也透露自己會最懷念地方就是立法院的理髮廳。一同來歡送的民進黨團總召柯建銘則肯定王金平對於國家政策以及促進各黨派維持穩定關係的影響力，「王金平離開之後，我變成最資深的委員，未來『喬王』、『公道伯』就由我來繼承了！」

王金平立法院巡禮從立法院大門開始，包括立法院秘書長林志嘉、民進黨團三長柯建銘、鄭運鵬、鍾佳濱都來致意、獻花。

被問到立院最懷念的地方以及離開後最想念的人，王金平說會想念秘書長林志嘉、以及民進黨團總召柯建銘，他笑說，大家都說「王柯體制」、兩人狼狽為奸，但他們所做的都是為了推動福國利民的政策。他也督促年輕立委，應主動爭取做黨團幹部，「沒參與黨團運作的話，立委只做一半，年輕的立委參與黨團運作、各種協商，才是真正了解立法院運作。」

王金平還說，他最懷念的地方會是理髮廳，過去的院長都在那邊剪頭髮，他自己也在那邊剪了四十幾年，而且理髮師都是同一個人，將來回來可能還是會去那。

至於下一步，王金平表示，他會順應因緣的路走，心存國家、社會，有機會就好好奉獻，沒機會就靜靜祝福國家順利。

對於國民黨內進行改革，王金平說，擔任黨主席的人應該具備重振黨魂，讓國民黨被社會期待、依賴，國民黨才有希望，黨主席也要處理好財務問題，並透露，參選黨主席的立委江啟臣將在31日拜會他，他會把先前給郝龍斌的建議也告訴江啟臣。

柯建銘隨後也特別前來獻花給王金平，並陪他進行巡禮，柯建銘表示，他一定會非常想王院長，17年院長、很多國家政策法案他影響度高，對國家影響大，調和鼎鼐，各黨配維持穩定的關係，「立法院少他，就少一個味道」，柯建銘表示，王金平的離開，在其他角度對國家有幫助，王金平為國家奉獻非常大，各黨派維持穩定的關係，並說「王金平離開之後，我變成最資深的委員，未來『喬王』、『公道伯』就由我來繼承了！」