檢測4次才確診！　天津患者前3次核酸檢測「均為陰性」

▲武漢肺炎疫情不斷擴散。（圖／武漢市第一醫院）

記者蔡儀潔／綜合報導

武漢肺炎疫情肆虐，天津今（30）日新增1例確診病例，值得注意的是，該位55歲的男性患者於19日出現發熱後，經過4次檢測才被確診，前3次核酸檢測均為陰性。截至目前，天津新型冠狀病毒感染的肺炎累計確診28例，無危重及死亡病例。

據《人民日報》報導，截至1月30日6時，天津新增1例新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例，確診病例增至28例。第28例男性患者為天津鐵路動車客車段職工，曾與本單位多名新型冠狀病毒感染的肺炎患者有密切接觸。

該位患者於19日出現發熱，25日就診於市第四中心醫院，兩次核酸檢測陰性，予以居家隔離；27日再次發熱，28日核酸檢測陰性；1月30日第四次檢測為陽性，隨後經市專家組確診為天津市第28例病例，為普通型病例。目前已轉至海河醫院治療，生命體征平穩。

▲天津新型冠狀病毒感染的肺炎累計確診28例。（圖／武漢市第一醫院）

截至目前，天津新型冠狀病毒感染的肺炎累計確診28例，其中男性22例，女性6例；重型13例，普通型15例，無危重及死亡病例。疑似病例97例。累計排查密切接觸者210人，其中已確診7人，已解除醫學觀察2人，尚有201人正在接受醫學觀察。