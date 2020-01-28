「中國的處理態度太驚人」CNN分析：武漢肺炎重擊習近平聲譽！

▲武漢肺炎已讓中國陷入前所未有恐慌。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

武漢肺炎（新型冠狀病毒）目前在中國確診4535例、死亡106例、疑似案例更高達6973例，隨著國際間擴散越來越快速，《CNN》即分析，就算中國現在認真想要處理問題，但已經來不及了，「甚至在國際上根本不會有這樣的處理態度出現」。

根據《CNN》報導，目前中國30個省份與主要城市已經啟動「最高緊急級別」並且在各道路上建立檢查站，針對機場、火車站進行體溫檢查，香港也禁止湖北省籍旅客入境。中國國務院總理李克強26日抵達武漢，親自視察醫院，然而自疫情爆發至今，對於湖北乃至於整個中國經濟打擊，都相當龐大。

《CNN》分析，中國的中央集權，讓整個國家面對疫情時，幾乎無法做出及時反應，甚至企圖隱藏實情，共產黨並未意識到這樣的問題多麼嚴重，直到疫情爆發後才全力調動中國所有資源來面對。對此《CNN》認為，中國領導人習近平恐在武漢肺炎處理上聲譽有所受到打擊。

▲習近平處理武漢肺炎方式引外界討論。（圖／路透社）

隨著世界、包括中國對於武漢肺炎的認知越來越清楚，中國人開始對於政府處理的方式感到質疑，外界分析，在武漢市長周先旺出面坦承「感染率將會持續攀升」後，未來幾周中國政府將開始懲戒所有相關人員、官員。

《CNN》報導中提到，對於中國首先一開始面對新型冠狀病毒，僅以「不明原因肺炎」帶過，這樣的處理態度根本不可能在其他國家出現，但至少現在他們試圖積極地看待這些問題。