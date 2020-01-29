快訊／香港新增2例武漢肺炎確診！　患者為武漢居民

▲香港29日再新增2宗新型冠狀病毒初步確診個案。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

武漢肺炎疫情持續擴散，香港29日再新增2宗新型冠狀病毒初步確診個案，患者的初步測試均呈陽性反應，目前在瑪麗醫院隔離治療，正等候複檢結果。據了解，患者在港期間曾前往國際金融中心(ifc)。

根據《東網》報導，衞生署及醫院管理局就最新情況舉行簡報會。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該2名新增患者分為73歲女子及72歲男子，均為武漢居民，2人於上周三（22日）乘坐國泰港龍航班KA853抵港，之後入住過2間當地酒店。其後，2人於28日因發病而送院治療，女病人入院時出現發燒，而男患者肺部有花。

▲香港戴口罩民眾。（圖／達志影像／美聯社）

張竹君表示，會尋找兩人入住酒店期間的緊密接觸者，有需要會送往隔離營隔離；較多確診個案年紀較大，呼籲長者盡量避免外出，家人亦應密切留意長者狀況。不過，張竹君拒絕現在公佈酒店名稱，希望待確認詳情後才交代。

香港醫院管理局總行政經理（感染及應急事務）莊慧敏表示，過去24小時新增56宗新呈報懷疑個案，累計總共有585宗個案，當中包括8名確診及2名初步確診呈陽性個案；8宗確診個案當中7人穩定，1人情況嚴重，現正在瑪嘉烈醫院加護病房留醫。

針對武漢肺炎疫情，香港特首林鄭月娥28日宣佈，由大陸方面暫停發出個人遊簽注，大幅縮減大陸與香港海、陸、空交通服務，暫停高鐵西九龍站和紅磡站等口岸的客運服務，以進一步減少兩地人員流動；此外會協助滯留湖北省的港人，並聯絡在港的湖北省人士。