防武漢肺炎瘋搶口罩　醫師：結構0破壞、無汙染可消毒後重覆使用

▲政府釋出口罩，每天六百萬份分到超商，每人每次限購3片。（圖／記者黃士原攝）

記者陳詩璧、洪巧藍／台北報導

武漢肺炎疫情截至今（29日）為止，全台確診人數達到8人，春節期間不少民眾搶購口罩，政府每日釋出600萬個口罩到四大超商，每人每次限購3片，希望能緩解民眾的需求，林口長庚感染醫學科教授級主治醫師黃景泰建議民眾，不要急著屯貨，如果真的買不到新口罩，使用過的口罩在沒有明被汙染、外觀結構完整的情況下，可以放在乾淨透風處重覆使用，若是擔心清潔，可以噴灑些許酒精消毒。

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▲醫師建議如果口罩沒有受感染，結構沒有被破壞是可以重覆使用1次。（圖／記者謝承恩攝）

林口長庚感染醫學科教授級主治醫師黃景泰說，以他自身的經驗，做篩檢時，患者咳嗽打噴嚏，口罩表面有病菌時，就能快速換口罩。但民眾使用口罩，如果只在外頭走走，口罩的結構完整、整體沒有沾濕、黏液或爛掉，它是能再使用的，只要放乾淨、透風乾燥的地方即可，如果真的不放心的話，也可以噴非常少許的酒精來消毒。

黃景泰也提醒民眾，不是每一款口罩都適合使用酒精消毒，因材質不同，如果噴酒精會破壞到口罩整體，不建議使用酒精消毒，市售的口罩有的宣稱防過敏、防花粉，但這些功效都沒有實證性，但是根據研究來看，外科口罩的隔絕效果不會比N95差，因N95是完全阻隔，但是在配戴時，會覺得很不舒服。

黃景泰提醒民眾口罩在挑選上，只要有一定的屏蔽效果，布口罩也是可以使用，只要定期的清洗，還是能有一定的功效。但如果自己使用過的口罩，消毒後頂多再使用一次，就別再使用，也不要拿給家人或朋友使用。

中央流行疫情指揮中心諮詢小組委員李秉穎教授認為，並不建議使用酒精消毒口罩重複使用，這是不得已的權宜措施。現在沒有大規模感染，口罩應該是需要才戴，例如醫護人員或者容易和旅客接觸的機場人員，一般民眾不用太過擔心。

他也說，酒精消毒有缺點，雖然可以殺死很多種病毒，但沒有辦法殺死躲在分泌物裡的病毒，舉例來說，如果鼻涕沾染到口罩，表面有了髒污，即便用酒精滅毒能力也不好。