防武漢肺炎自製「超狂＋8面具」！網友看傻：這樣也可以？　地鐵公司證實

▲因應新型冠狀病毒肺炎，許多大陸民眾自製水桶面具。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情不斷擴散，大陸衛健委日前證實，除了飛沫傳染外，新型冠狀病毒也會透過接觸傳染，引起許多人的恐慌。隨後，有不少大陸民眾自製防止接觸傳染的「面具」，一貼上網就引起網路熱議，讓不少人傻眼回應，「完了，大桶水又要脫銷（缺貨）了。」

許多網友在微博上分享，由於許多地方買不到口罩，有民眾開始自製「面具」，只要前往公共場所，就把這副面具戴在臉上，降低被傳染新型冠狀病毒的風險。

依據微博上流傳的照片，這款「面具」是以桶裝礦泉水的瓶身作為材料，加工製作而成，有些直接將底部切開，桶身直接罩在頭上，也有些做工比較細，額外在桶子頸部挖洞，額外插上2支塞滿衛生紙的寶特瓶，看起來是為了防疫不遺餘力。

▼許多大陸民眾開始自製防護裝備。（圖／翻攝微博）



眾多網友看完後紛紛稱讚，「這個裝備我看行」、「全方位隔擋飛沫」、「保護意識很強」、「這一定是很害怕所以全方位的保護」、「這個肯定能擋些口水飛沫啥的吧」、「反正不礙別人。」

不過，也有人無奈說明，實在是因為買不到口罩，會這麼做，是沒有辦法的辦法，「沒有護目鏡，只有這樣了」、「這沒有辦法的辦法」、「他肯定這樣想，既然買不到全服武裝的防護裝備，我自做一個還不行嗎。」

對此，廣東省廣州市地鐵公司的工作人員證實，許多乘客的確配戴「水桶頭盔」搭車，但仍需要配戴口罩才會被准許上車，至於是否真的有防護作用，需要相關專家判斷，這樣的行為沒有違反法律。

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