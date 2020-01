武漢肺炎「中國間諜盜加拿大病毒株」是假的！　官方澄清：陰謀論

▲武漢肺炎持續擴大。(圖/路透)

記者張靖榕/綜合外電報導

日前網路上流傳新型冠狀病毒的病毒株,被2名中國科學家從加拿大偷帶回中國,進而爆發武漢肺炎疫情;對此,加拿大公共衛生署 (Public Health Agency of Canada)澄清,此說法為沒有事實根據的假消息。

綜合《機拿大廣播公司》(CBC)、美國《事實查核組織》(FactCheck.org)報導,CBC於2019年的報導被人串接到此次武漢肺炎事件,在網路上吹起一陣陰謀論的風潮,截至27日為止,臉書已有超過6000人分享,中國企業製作出的APP抖音,也出現相關陰謀論影片,多達35萬人次觀看,為沒有事實根據的流言推波助瀾。

Now this is very interesting...



"Xiangguo Qiu [edited for context] ...was invited to go to the Wuhan National Biosafety Laboratory of the Chinese Academy of Sciences twice a year for two years, for up to two weeks each time." -- CBC (Oct 2019)https://t.co/VSpydbuhUR