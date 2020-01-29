武漢肺炎除飛沫傳染「接觸也會中」！　勤做2動作隔絕傳播

▲預防染上武漢肺炎，民眾應避免觸碰公共空間一切物品，摸完後務必勤洗手。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

武漢肺炎病例持續增加，中國大陸28日止，累計死亡病例106例，確診病例4515例，追蹤密切接觸者累計也達4萬7833人，台灣累計確診8例，澳洲累計確診也有5例之多。中國國家衛健委指出，飛沫傳染是新型冠狀病毒（2019-nCoV）主要傳播途徑，但接觸傳播也是途徑之一；我中央流行疫情指揮中心表示，飛沫與接觸都應避免，民眾要正確勤洗手、戴口罩。

中國國家衛健委最新發布《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案》指出，飛沫經呼吸道進入人體是最主要傳播途徑，也可以透過接觸傳播，值得注意的是，在重型、危重型患者病程中，有過中低熱，甚或無明顯發熱的情況，部分患者只有低熱、輕微乏力的情況，無肺炎症狀，顯示若透過發熱判斷是否「中標」為不盡正確的方法。這些患者多在一周後恢復，多數癒後良好，死亡病例多件於老年人和慢性基礎疾病者，兒童病例症狀相對較輕。

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▲中央流行疫情指揮中心28日晚間召開記者會，莊人祥證實台灣已有第8例確診。（圖／記者楊詩益攝）

中央流行疫情指揮中心應變官莊人祥指出，冠狀病毒一般都透過飛沫傳染和接觸傳染兩種方式，飛沫將病毒散佈到環境當中，人手接觸受病毒汙染物，再觸摸鼻子嘴巴，就可能出現接觸傳染。

避免接觸傳播應注意，不要直接接觸病人身體分泌物，包括口水、鼻涕、眼淚、屎尿、糞便等。間接接觸包括應避免觸摸門把手、樓梯扶手、桌面、桌面、等公共空間一切物品，最重要仍是勤洗手、戴口罩。

▼武漢肺炎疫情持續擴大。（圖／微博／武漢中心醫院）

▲新型冠狀病毒（武漢肺炎）。（圖／路透）

莊人祥表示，無症狀感染目前無法排除相關風險，會隨時和專家開會進一步調整策略，我方目前已經採取確定個案相關接觸者必須居家隔離14天。