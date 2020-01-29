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上海人搶口罩「互毆全武行」　爆打影片全都錄！再貴也要買

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▲▼上海民眾為搶口罩大打出手。（圖／翻攝推特／@ISCResearch）

▲上海民眾為搶口罩大打出手。（圖／翻攝推特／@ISCResearch）

記者葉國吏／綜合報導

武漢肺炎疫情持續延燒，全球各地都出現「口罩荒」，其中又以疫情最嚴重的中國大陸地區最缺貨，上海還有民眾因為搶不到口罩大打出手，火爆場面被錄下上傳推特引起討論。

為了控制武漢肺炎疫情持續擴散，大陸廣東省在26日就實施「口罩令」，要求進出餐廳、咖啡廳、酒吧、KTV、游泳池等公共場所的人員必須配戴口罩，若不聽勸阻，將依法處罰，甚至追究刑事責任。武漢肺炎也讓口罩價格翻倍漲，但再貴仍是一罩難求。

推特上流傳一部影片，內容為上海民眾為了搶購口罩大打出手，影片中的民眾互相拉扯互罵，不過也有人看到大陸口罩荒，大方的捐出口罩。

▲電競選手Uzi與女友大方捐4萬副口罩。（圖／翻攝自微博／不知名最美狗nanny）

剛奪下微博年度人物第1名的知名《英雄聯盟》電競選手Uzi及其女友。女友25在微博上貼出與口罩工廠的對話紀錄。他向口罩廠商訂購4萬副口罩，分別捐贈給宜昌區的六家醫院，被買家感動的廠商也表示，自願支付寄送口罩的運費。

隨後女友在微博上又貼出一則貼文，因為聯絡不到宜昌市第一人民醫院，2萬個口罩捐不出去，而市中心的醫院不需要口罩，需要防護服，但因為製作防護服的廠商不多，女友還在尋找合適的廠商，如此熱心的舉動引來網友大讚，就連Uzi的粉絲團也集資購入14.3萬的手套，要捐贈給武漢大學中南醫院。

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