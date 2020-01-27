「500萬人」離開後　大數據：武漢來台灣的航班數超過港澳

▲武漢封城後的街景。（圖／翻攝林晨同學YouTube）

記者馬叔安／綜合報導

隨著武漢肺炎疫情延燒，武漢市長周先旺26日表示，目前已有500萬人離開當地。至於這批人究竟去了哪裡？百度地圖慧眼平台「百度遷徙」大數據顯示，從今年元旦至26日，有超過76%從武漢出發的人前往了湖北省的其他城市。而台灣則是港澳台3地中，從武漢出發所前往的航班中數量最多的地區。

500萬人約相當於貴州省會貴陽的常住人口，根據百度遷徙數據，移動的人口中，16.56%前往鄰近武漢的黃崗市，還有約16%前往孝感市，6.11%前往荊州市。如果將時間縮短至23日武漢「封城」當天前，則有16.91%的人口從武漢前往孝感，14.12%則前往黃崗。

外省地區方面，河南與廣東則是武漢人口遷徙比例最高的省份。此外，平台數據也顯示，武漢的「遷出規模指數」於封城前一天22日達到11.84，為元旦以來的最高值。

《第一財經》報導，在大陸海外地區方面，根據航班管家統計去年12月30至今年1月22日武漢航班往大陸國內、國際、港澳台出發的數據，北京、廣州和成都是前3大城市。港澳台方面，如果把台灣的桃園、松山和高雄3個機場的數據相加，比例為7.515%，高過香港的7.078%和澳門的6.145%。

根據大陸媒體《證券時報網》報導，湖北省人民政府新聞辦公室就「武漢肺炎」疫情防治工作召開新聞發布會，武漢市長周先旺在發布會上表示，受到春節和疫情的影響，目前有500多萬人離開武漢，還有900萬人留在城裡。

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