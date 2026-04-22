自衛隊艦艇航經台海　國台辦：嚴重威脅中國主權和安全

▲大陸國台辦發言人張晗（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

日本自衛隊「雷」號艦艇日前航經台灣海峽，引發大陸不滿。大陸國台辦表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，是不可逾越的紅線，日方此舉嚴重損害中日關係政治基礎，嚴重威脅中國主權和安全。

共同社引述多名日中關係消息人士稱，日本海上自衛隊護衛艦「雷」號17日航行通過台灣海峽。這是去年10月高市早苗上台以來，海上自衛隊艦艇受次過航台灣海峽。

對此，大陸國台辦發言人張晗今（22）日於例行記者會上表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，是不可逾越的紅線。

她接著說，日方派自衛隊艦艇進入台灣海峽蓄意挑釁，嚴重損害中日關係政治基礎，嚴重威脅中國主權和安全，「再次暴露日方一些人企圖武力介入台海、破壞台海和平穩定的險惡圖謀，我們對此堅決反對」。

張晗稱，日方應深刻反省歷史、汲取歷史教訓、切實反思糾錯，恪守一個中國原則和中日四個政治文件精神，停止一切涉台錯誤言行。

此外，美國聯邦參議院跨黨派議員近日提出全面提升美台關係的「台灣關係強化法案」（Taiwan Relations Reinforcement Act），旨在確保美國政策支持「台灣民主與國際參與」，敦促台灣投資增加戰力與不對稱防衛戰略。

張晗回應稱，美國國會議員提出有關涉台錯誤議案，慫恿台灣購武備戰，嚴重違反一個中國原則，粗暴干涉中國內政。

張晗強調，大陸堅決反對打著各類幌子在國際上製造「兩個中國」、「一中一台」和「台灣獨立」的任何行徑，堅決反對建交國與「中國台灣地區」進行任何形式的軍事聯繫。

她最後呼籲，美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，立即停止推進有關議案，慎之又慎處理台灣問題。