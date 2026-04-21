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20歲女挪7844萬公款當「榜一大姐」　父親崩潰：公司瀕臨破產

▲▼20歲女挪7844萬公款斗內。（圖／翻攝自齊魯壹點 陸抖）

▲小夢沉迷於抖音直播間打賞。（圖／翻攝自抖音）

記者廖翊慈／綜合報導

「她一旦被判刑就是10年以上，出來都30多歲了，但這1700萬是我的身家性命，我沒法跟債主交代。」河南鄭州一名朱先生在多番掙扎後，最終於20日帶著20歲女兒小夢（化名）前往派出所自首。原因竟是女兒在短短一年多內，挪用公司與家庭資金高達1700萬元（人民幣，下同，約台幣7844萬元），用於直播打賞與購買「拆卡」盲盒，讓一家人陷入崩潰邊緣。

據《齊魯壹點》報導，現年50歲的朱先生學歷不高，早年輟學後打拼數十年，才在農貿市場開設攤位維生。他與前妻離婚後獨自撫養女兒，小夢在2020年讀完中專一年級後輟學，之後開始幫忙管理帳務。2023年朱先生成立公司後，更將公司資金交由她負責。

▲小夢挪用的公款高達1700萬元。（圖／翻攝自齊魯壹點）

▲小夢挪用的公款高達1700萬元。（圖／翻攝自齊魯壹點）

朱先生回憶，小夢平時常低頭滑手機，只要有人靠近就迅速把手機蓋住，「沒人知道她在做什麼」。直到2024年夏天，他發現帳目異常，才得知女兒曾在直播間打賞五、六十萬元（約台幣276萬元）。當時小夢承認錯誤並承諾改過，朱先生心軟未更換帳務人員，也因此錯失及時止損的機會。

直到2025年11月，朱先生準備進貨時，發現帳上資金幾乎歸零，才驚覺問題嚴重。經銀行流水查詢，從2024年7月至2025年11月間，共有1700多萬元流向某直播平台。其中約1100萬元用於打賞直播主，另有600多萬元花在「拆卡」遊戲。

所謂「拆卡」，是透過直播購買整盒卡片，由主播現場拆封，稀有卡片可轉售變現。小夢甚至在多個直播間成為「榜一大姐」，消費金額驚人。交易紀錄顯示，她從2024年7月起消費頻率暴增，幾乎每天從早上到深夜持續刷單，單日最高達57筆，且後期單筆金額動輒3萬、5萬元，甚至單日消費超過16萬元。

▲小夢熱衷打賞給直播主。（圖／翻攝自陸抖）

▲▼20歲女挪7844萬公款斗內。（圖／翻攝自齊魯壹點 陸抖）

▲▼20歲女挪7844萬公款斗內。（圖／翻攝自齊魯壹點 陸抖）

▲小夢熱衷高額打賞給直播主，並獲得私聊訊息。（圖／翻攝自陸抖，上同）

朱先生表示，家人曾嘗試報警並與主播協商退款，初期部分直播主同意退還，但後續認為不構成詐騙而拒絕退錢。更讓他痛心的是，小夢至今仍沉迷手機，甚至以自殺威脅家人不要沒收手機，還要求不要向其中一名「關係密切」的網友追討款項，該對象單筆消費超過50萬元。

報導指出，小夢沉迷直播間，與多名直播主長期互動，從早晚問候到日常聊天，甚至產生情感依賴。當直播主回應不及時時，她會表達不滿甚至威脅「換人打賞」，而對方則頻頻道歉、主動聯繫維持關係。

對於責任歸屬，涉事MCN公司與平台，相關單位多未正面回應。平台則表示，無法辨識資金來源性質，如涉及違法將配合調查。

法律界分析，小夢行為可能涉及「職務侵占罪」，因其掌管公司資金並挪作私用，且金額屬「特別巨大」，量刑恐在10年以上；若部分資金來自父親個人帳戶，則可能另涉「盜竊罪」，兩罪併罰最高恐達15年至20年。

律師指出，若最終被認定為贓款，直播平台、MCN公司及主播可能需全額退款，但過程漫長且金額認定存在變數。也就是說，家屬若想追回資金，恐必須走刑事途徑，代價卻是女兒面臨重刑。

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