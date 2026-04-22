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李乾龍座車遭裝追蹤器　國台辦批民進黨「迫害打壓在野力量」

▲▼大陸國台辦發言人張晗。20260422（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國台辦發言人張晗（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

國民黨副主席李乾龍驚傳座車遭人安裝定位追蹤器，且後續更收到匿名恐嚇信。大陸國台辦今（22）日對此回應稱，民進黨當局迫害打壓在野力量，阻撓破壞兩岸交流交往，無所不用其極，是「製造綠色恐怖」。

由於李乾龍發現坐車被裝設追蹤定位器一事，發生在國民黨主席鄭麗文剛結束訪陸之行之後，媒體詢問國台辦，是否擔心此事引發寒蟬效應，影響未來國民黨或台灣民眾赴大陸交流意願？

大陸國台辦發言人張晗於例行記者會上回應，要和平、要發展、要交流、要合作是島內（指台灣）主流民意，國共兩黨在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，加強兩黨各層級交流交往，推動兩岸關係和平發展，對維護台海和平穩定，增進同胞親情福祉具有重要意義。

張晗批評，民進黨當局迫害打壓在野力量，阻撓破壞兩岸交流交往，無所不用其極，劣跡斑斑，製造綠色恐怖，違背島內主流民意，不得人心。

另針對大陸近日發布的十項促進兩岸交流合作的政策措施，張晗強調，下一步大陸將會同有關部門、地方推進相關政策措施落地、落實落細，讓兩岸同胞早謀其利、共享其好。她並呼籲，希望民進黨當局順應島內民意，回應業界呼聲，取消種種人為限制，為兩岸人員往來和各領域交流合作正常化、常態化撤除障礙。

另有媒體詢問十項措施中的農產品進口問題，張晗表示，民進黨當局罔顧民意、漠視民生，農漁業者早就對他們不抱希望。

張晗強調，對於台灣農民朋友們希望開拓大陸市場的願望，大陸高度重視，積極協作，在綜合評估相關整改措施符合大陸檢驗檢疫標準的基礎上，已陸續恢復了台灣番荔枝（台灣稱釋迦）、文旦柚等農產品的輸入。

張晗最後指，大陸將繼續與島內有關方面共同努力，在堅持九二共識、反對台獨的政治基礎上建立溝通機制，積極推進包括農產品在內的十項措施落實落細，在符合檢驗檢疫標準的前提下，為台灣農漁產品輸入大陸提供幫助。

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