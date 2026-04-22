柬埔寨國王赴北京診療驗出前列腺癌　前首相洪森攜兩子探視

▲柬埔寨國王西哈莫尼赴北京診療期間驗出前列腺癌，前首相洪森前往探視。（圖／翻攝魯中晨報，下同）

記者魏有德／綜合報導

72歲的柬埔寨國王西哈莫尼因罹患前列腺癌日前赴北京接受治療，20日完成手術後恢復情況穩定，預計將續留北京恢復。柬埔寨前首相、參議院主席洪森特別趕赴北京，偕兩名兒子前往醫院探視，他透露，國王術後狀況良好，相關醫療過程由中方團隊協助進行，感謝中方給予的高度重視和支持。

《魯中晨報》報導，4月20日上午，柬埔寨參議院主席、人民黨主席洪森在北京陪同柬埔寨國王西哈莫尼前往手術室。洪森的兩個兒子洪瑪能（陸軍副司令）與洪瑪尼（副首相）也一同陪同。現年72歲的西哈莫尼國王此前確診患有前列腺癌，目前正在北京接受治療。

洪森透過社群媒體表示，20日上午9時30分在北京一間醫院覲見西哈莫尼，探視約8分鐘。他指出，國王術後恢復情況良好，精神狀態穩定，已可正常交流，目前仍在接受醫療觀察。

洪森同時感謝中方對治療工作的支持，並向參與手術的醫療團隊表達謝意。他透露，自己與兩名兒子於4月17日抵達北京，全程陪同國王及太后度過治療期間。

柬埔寨宮廷事務部發出通告稱，西哈莫尼於20日上午在北京完成手術，過程順利，術後將持續在當地進行後續治療與復健。據悉，西哈莫尼於今（2026）年2月抵達北京接受檢查，並於4月診斷出前列腺癌，療程預計需持續一至兩個月。