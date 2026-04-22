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阻賴總統出訪？　陸外交部高度讚賞：有關國家堅持一中原則

▲▼中國施壓三島國，逼迫取消賴清德專機飛航許可。（圖／）（AI協作圖／記者郭運興製作，經編輯審核）

▲大陸方面施壓三島國，逼迫取消賴清德專機飛航許可。（圖／）（AI協作圖／記者郭運興製作，經編輯審核）

記者任以芳／綜合報導

針對台灣當局宣稱賴清德因大陸施壓「暫緩」出訪史瓦帝尼（台譯：斯威士蘭），大陸外交部發言人郭嘉昆今22日答記者問表示，世界上早已不存在「中華民國總統」，任何人以此身分招搖撞騙都是逆歷史潮流而動。中方對有關國家堅持一個中國原則表示高度讚賞，並指出「台獨」勢力其分裂圖謀只是螳臂當車。

大陸外交部官方網站今22日發布消息。有記者問及，「據報導，賴清德取消對史瓦帝尼的訪問。台當局表示，在中國大陸施壓下，有關國家臨時取消相關飛行許可。外交部對此有何評論？能否提供更多相關資訊？」

大陸外交部發言人表示，非洲除史瓦帝尼外53國均同中國建交，並同非盟一道通過2024年中非合作論壇《北京宣言》，多次表示堅定奉行一個中國原則，重申世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。

發言人強調，有關國家堅持一個中國原則，完全符合國際法和國際關係基本準則，中方表示高度讚賞。

「事實十分清楚，世界上早已不存在所謂『中華民國總統』。」發言人嚴厲指出，任何人以這種身分招搖撞騙，都是逆歷史潮流而動，只會自取其辱。一個中國原則是人心所向、大勢所趨、大義所在，任何人都無法阻擋中國終將統一的歷史潮流。

發言人最後指出，「台獨」勢力的分裂圖謀只是螳臂當車，必將自取滅亡。

稍早大陸國台辦今22日上午10時舉行例行發布會，面對台媒四次提問是否阻礙總統賴清德出訪、對非洲國家「經濟脅迫」等問題。發言人張晗態度強硬並且三次重申，「台灣是中國的一部分，台灣沒有什麼總統。」

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