快訊／賴出訪受阻！　國台辦稱「讚賞」：一中原則是國際社會普遍共識

▲大陸國台辦發言人張晗（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

賴清德總統原訂今（22）日出訪我國在非洲唯一的邦交國史瓦帝尼，但因部分國家臨時取消專機飛航許可，經評估後暫緩行程，府方對此批評「中國的善意是假的，威脅是真的」。大陸國台辦回應，一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，是大勢所趨、大義所在、人心所向。

我與非洲友邦史瓦帝尼王國今年建交邁入58週年，適逢史國於4月下旬舉辦國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）登基40週年暨58歲華誕等一系列慶祝活動，賴清德原訂於4月22日至27日期間訪問史國，不過，專機航程途經的塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等3國臨時取消飛航許可，經國安團隊慎重評估，考量元首安全、訪團飛航安全，我方決定行程暫緩，另將指派特使出席雙慶活動。

我國安官員指出，根據情資，大陸是以撤銷對其鉅額債務豁免、停止融資及進一步經濟制裁等「經濟脅迫」手段向這三國施壓。陸委會批評，維護邦誼是我國正當權利，中共無權置喙，更毫無立場干預。

大陸國台辦發言人張晗今（22）日於例行記者會上表示，「我們對有關國家堅持一個中國原則的立場和做法表示讚賞，得道多助、失道寡助，事實再次證明，一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，是大勢所趨、大義所在、人心所向。」